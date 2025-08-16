Ключевые моменты:
- Смертельное ДТП произошло утром 16 августа в Пересыпском районе Одессы;
- Женщина погибла под колесами грузовика «MAN» на перекрестке улиц Атамана Головатого и Церковной;
- Полиция устанавливает личность погибшей и проверяет водителя на состояние опьянения;
- На месте работают следователи и патрульные,
По информации полиции, авария случилась на перекрестке улиц Атамана Головатого и Церковной.
«По предварительной информации, 49-летний водитель грузовика «MAN» во время выполнения поворота направо совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм пешеходка погибла до приезда скорой. Ее личность устанавливается», – говорится в сообщении.
На месте работают следователи и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают регулирование дорожного движения.
Водитель грузовика будет проверен на состояние опьянения.
Ранее ДТП в Одессе унесло жизнь мотоциклиста.