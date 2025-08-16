Ключевые моменты:

Смертельное ДТП произошло утром 16 августа в Пересыпском районе Одессы;

Женщина погибла под колесами грузовика «MAN» на перекрестке улиц Атамана Головатого и Церковной;

Полиция устанавливает личность погибшей и проверяет водителя на состояние опьянения;

На месте работают следователи и патрульные,

По информации полиции, авария случилась на перекрестке улиц Атамана Головатого и Церковной.

«По предварительной информации, 49-летний водитель грузовика «MAN» во время выполнения поворота направо совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм пешеходка погибла до приезда скорой. Ее личность устанавливается», – говорится в сообщении.

На месте работают следователи и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают регулирование дорожного движения.

Водитель грузовика будет проверен на состояние опьянения.

