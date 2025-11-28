Ключевые моменты:

На участке трассы Т-16-08 в пределах шести сел восстанавливают дорожное покрытие.

Дорога связывает 10 населенных пунктов с Болградом — районным центром.

Ремонт проводят без перекрытия движения.

Ремонт дороги Т-16-08 в Одесской области

На автодороге Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз начались аварийные работы по восстановлению дорожного покрытия. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Ремонт проводится в пределах сразу нескольких населенных пунктов: Ореховка, Виноградное, Задунаевка, Главаны и Прямобалка. Эта трасса соединяет 10 населенных пунктов и обеспечивает движение в сторону районного центра — города Болград.

Обновление покрытия позволит увеличить пропускную способность дороги. Благодаря этому автомобилисты, бригады скорой помощи, школьные автобусы и экстренные службы смогут передвигаться быстрее и безопаснее.

Работы ведутся без остановки движения транспорта и выполняются в рамках эксплуатационного содержания.

Напомним, рядом с международным пунктом пропуска Рени – Джюрджюлешт ведется обустройство площадки для стоянки и отдыха грузовых автомобилей. Она будет рассчитана на 46 мест для грузового транспорта и 13 – для легковых автомобилей.