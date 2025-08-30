Ключевые моменты:

  • В Одессе 31 августа переменная облачность, днем +26+28°С, ночью +18+20°С;
  • По области местами возможны дожди и грозы, температура до +34°С;
  • Морская вода прогреется до +20+21°С.

Прогноз погоды в Одессе на 31 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков, только вечером возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 31 августа

По Одесской области в воскресенье переменная облачность. Без существенных осадков. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью местами слабый туман.

Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 26-31°С, местами до 34°С.

Автор фото – Анжела Королевич

