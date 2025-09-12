Ключевые моменты

12 сентября прогнозируется нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.

В пятницу, 12 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.

Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:

Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;

Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;

Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.

Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;

Следите за артериальным давлением.

