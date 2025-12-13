Ключевые моменты:
- Возбужденная магнитосфера, без сильных бурь.
- 7 вспышек C на Солнце в сутки.
- Возможна легкая головная боль у чувствительных людей.
Сильных геомагнитных бурь не прогнозируется
За последние 24 часа солнечная активность держалась на умеренном уровне: зафиксировано семь вспышек класса C, почти не влияющих на нашу планету.
Сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. Солнечная активность будет средней, с низким риском вспышек X-класса.
Прогноз солнечной активности на 13 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.
- Вероятность вспышки M-класса — 60%
- Вероятность вспышки X-класса – 5%
- Количество солнечных пятен — 61
В общем, некоторые могут почувствовать легкую головную боль или мигрень 13 декабря из-за умеренной солнечной активности.
