Болит голова во время магнитной бури

Ключевые моменты:

  • Возбужденная магнитосфера, без сильных бурь.
  • 7 вспышек C на Солнце в сутки.
  • Возможна легкая головная боль у чувствительных людей.

Сильных геомагнитных бурь не прогнозируется

За последние 24 часа солнечная активность держалась на умеренном уровне: зафиксировано семь вспышек класса C, почти не влияющих на нашу планету.

Сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. Солнечная активность будет средней, с низким риском вспышек X-класса.

Прогноз солнечной активности на 13 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.
  • Вероятность вспышки M-класса — 60%
  • Вероятность вспышки X-класса – 5%
  • Количество солнечных пятен — 61

В общем, некоторые могут почувствовать легкую головную боль или мигрень 13 декабря из-за умеренной солнечной активности.

