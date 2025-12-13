Ключевые моменты:

Возбужденная магнитосфера, без сильных бурь.

7 вспышек C на Солнце в сутки.

Возможна легкая головная боль у чувствительных людей.

Сильных геомагнитных бурь не прогнозируется

За последние 24 часа солнечная активность держалась на умеренном уровне: зафиксировано семь вспышек класса C, почти не влияющих на нашу планету.

Сегодня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного состояния. Солнечная активность будет средней, с низким риском вспышек X-класса.

Прогноз солнечной активности на 13 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.

Вероятность вспышки M-класса — 60%

Вероятность вспышки X-класса – 5%

Количество солнечных пятен — 61

В общем, некоторые могут почувствовать легкую головную боль или мигрень 13 декабря из-за умеренной солнечной активности.

