Ключевые моменты:

За сутки зафиксированы пять вспышек класса С и одна — М4.4.

Возможны легкие радиопомехи, но геомагнитное поле ожидается спокойным.

Индекс Kp — в пределах 3–4, что считается безопасным уровнем.

Магнитные бури 12 декабря: прогноз и солнечная активность

В пятницу, 12 декабря, магнитные бури Земле не угрожают. Несмотря на повышенную активность Солнца, серьёзных возмущений магнитного поля не ожидается. За последние 24 часа специалисты зарегистрировали пять вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю, а также одну вспышку класса М4.4.

Вспышки М-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М4.4 способна вызвать лёгкие радиопомехи на дневной стороне планеты, а также небольшую вероятность солнечного радиационного шторма, но серьезных последствий не прогнозируется.

Геомагнитное поле 12 декабря будет спокойным либо слегка нестабильным. Вероятность небольшого геомагнитного шторма составляет всего около 5%. По данным международных обсерваторий, включая NOAA, индекс Kp в течение дня будет колебаться в пределах 3–4. Это уровень, который указывает на умеренную, но безопасную активность.

Для большинства людей влияние будет минимальным. Метеочувствительные могут почувствовать лёгкую усталость, снижение концентрации или изменения сна — обычная реакция даже на умеренные колебания магнитного фона.

Эксперты подчеркивают, что солнечная активность меняется быстро. Поэтому перед публикацией данных рекомендуется сверяться с обновленными сводками мониторинга, которые размещают NOAA, NASA и профильные геофизические центры.