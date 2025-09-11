Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 12-14 сентября.
Бабье лето приглашает провести не только волшебные дни в городе, но и в области во всем ее разнообразии – от утренних музыкальных встреч на берегу моря до путешествий в мир кино, философии и древнего искусства.
Утро можно встретить под нежные аккорды фортепиано – на берегу моря или у фонтанных волн, где музыка становится настоящей медитацией. Днем – погружение в новые смыслы через философию Платона, разговоры о Василии Кандинском или знакомство с изящным искусством Востока.
Киноманы смогут отпраздновать День украинского кино в библиотеках города, а также увидеть яркие показы в Болграде. Театр и музыка ждут в Зеленом театре и на инклюзивном пляже.
Дети могут увлекательно провести время в библиотеках – для них подготовили спортивные игры, встречу с японской культурой, квест.
Вечер пятницы можно провести в небольшом путешествии в Куяльник. Там соберутся те, кто хочет сделать доброе дело своими руками, сохраняя природу для будущих поколений.
Самых непоседливых на выходные ждут в Болграде на закрытии международного кинофестиваля «ОКО», а также приглашают в Саврани, где ко Дню города состоятся праздничные мероприятия и фестиваль борща.
Что: Пианотерапия
Где: 16 ст. Б.Фонтана
Когда: 12 – 15 сентября, 6.30, 18:00
Что: Ко Дню украинского кино
Где: Варненская, 12-я, Б-ка N39
Королева 71/1, Б-ка N45
Когда: 12 сентября, 14:00, 16:00
Что: ОКО в Болграде – показы и финал украинской эдиции
Где: Болград, дом культуры
Когда: 12 – 14 сентября
Что: Гольф-форсаж
Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная библиотека для детей
Когда: 12 сентября, 14:40
Что: Японская культура Кавай
Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная библиотека для детей
Когда: 12 сентября, 15:00
Что: Праздник спорта и здоровья для детей
Где: Фабричная, ½, Библиотека N24
Когда: 12 сентября, 15:00
Что: Толока на Куяльнике
Где: Нацпарк «Куяльницкий»
Когда: 12 сентября, 15:00
Что: Квест в коробке
Где: Европейская, 67, Детская библиотека
Когда: 12 сентября, 15:30
Что: Пианоморе
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 13-14 сентября, 6:30
Что: Экскурсия по музею трамвая
Где: Алексеевская, 21, Трамвайное депо
Когда: 13 сентября, 11:00
Что: Заседание клуба «Философия как образ жизни». Фигура Платона в античной философии
Где:Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 13 сентября, 11:00
Что: Элитное искусство Древнего Востока «Суисеки»
Где: Преображенская, 35, Библиотека N1
Когда: 13 сентября, 14:00
Что: Василий Кандинский и Украина: лекция Елены Балабы
Где:Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 13 сентября, 15:00
Что: Праздник Борща
Где: Поселок Саврань
Когда: 13 сентября, 15:00
Что: Спектакль «Птица на чердаке»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 13 сентября, 16:00
Что: Концерт
Где: Дельфин, Инклюзивный пляж
Когда: 13 сентября, 18:00