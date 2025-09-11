Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 12-14 сентября.

Бабье лето приглашает провести не только волшебные дни в городе, но и в области во всем ее разнообразии – от утренних музыкальных встреч на берегу моря до путешествий в мир кино, философии и древнего искусства.

Утро можно встретить под нежные аккорды фортепиано – на берегу моря или у фонтанных волн, где музыка становится настоящей медитацией. Днем – погружение в новые смыслы через философию Платона, разговоры о Василии Кандинском или знакомство с изящным искусством Востока.

Киноманы смогут отпраздновать День украинского кино в библиотеках города, а также увидеть яркие показы в Болграде. Театр и музыка ждут в Зеленом театре и на инклюзивном пляже.

Дети могут увлекательно провести время в библиотеках – для них подготовили спортивные игры, встречу с японской культурой, квест.

Вечер пятницы можно провести в небольшом путешествии в Куяльник. Там соберутся те, кто хочет сделать доброе дело своими руками, сохраняя природу для будущих поколений.

Самых непоседливых на выходные ждут в Болграде на закрытии международного кинофестиваля «ОКО», а также приглашают в Саврани, где ко Дню города состоятся праздничные мероприятия и фестиваль борща.

Что: Пианотерапия

Где: 16 ст. Б.Фонтана

Когда: 12 – 15 сентября, 6.30, 18:00



Что: Ко Дню украинского кино

Где: Варненская, 12-я, Б-ка N39

Королева 71/1, Б-ка N45

Когда: 12 сентября, 14:00, 16:00



Что: ОКО в Болграде – показы и финал украинской эдиции

Где: Болград, дом культуры

Когда: 12 – 14 сентября

Что: Гольф-форсаж

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная библиотека для детей

Когда: 12 сентября, 14:40

Что: Японская культура Кавай

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная библиотека для детей

Когда: 12 сентября, 15:00

Что: Праздник спорта и здоровья для детей

Где: Фабричная, ½, Библиотека N24

Когда: 12 сентября, 15:00

Что: Толока на Куяльнике

Где: Нацпарк «Куяльницкий»

Когда: 12 сентября, 15:00



Что: Квест в коробке

Где: Европейская, 67, Детская библиотека

Когда: 12 сентября, 15:30

Что: Пианоморе

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 13-14 сентября, 6:30



Что: Экскурсия по музею трамвая

Где: Алексеевская, 21, Трамвайное депо

Когда: 13 сентября, 11:00



Что: Заседание клуба «Философия как образ жизни». Фигура Платона в античной философии

Где:Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 13 сентября, 11:00



Что: Элитное искусство Древнего Востока «Суисеки»

Где: Преображенская, 35, Библиотека N1

Когда: 13 сентября, 14:00



Что: Василий Кандинский и Украина: лекция Елены Балабы

Где:Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 13 сентября, 15:00

Что: Праздник Борща

Где: Поселок Саврань

Когда: 13 сентября, 15:00



Что: Спектакль «Птица на чердаке»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 13 сентября, 16:00

Что: Концерт

Где: Дельфин, Инклюзивный пляж

Когда: 13 сентября, 18:00

