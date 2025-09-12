Итак, ловите традиционную порцию юмора от «Одесской жизни». Здесь и домашние заботы, и вечные вопросы о замужестве, и даже поэзия – в общем, все, чтобы поднять настроение на весь день.

Бери пример с мамы: она знает, как правильно красить мужчин!

Поэт, который может за себя постоять. В прямом смысле:

«Да-да, одна-единственная… и последняя для моих нервов»:

Вариация на тему ЛЕГО:

Разговорник для «чайников»:

Ну а напоследок – мудрый совет:

Читайте также: