Домашний пазл

Итак, ловите традиционную порцию юмора от «Одесской жизни». Здесь и домашние заботы, и вечные вопросы о замужестве, и даже поэзия – в общем, все, чтобы поднять настроение на весь день.

Бери пример с мамы: она знает, как правильно красить мужчин!

Мама и доця

Поэт, который может за себя постоять. В прямом смысле:

Мужчина с тонкой душой

«Да-да, одна-единственная… и последняя для моих нервов»:

Единственная... и последняя

Вариация на тему ЛЕГО:

Разговорник для «чайников»:

Украинский разговорник

Ну а напоследок – мудрый совет:

Как правильно откладывать

