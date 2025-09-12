Итак, ловите традиционную порцию юмора от «Одесской жизни». Здесь и домашние заботы, и вечные вопросы о замужестве, и даже поэзия – в общем, все, чтобы поднять настроение на весь день.
Бери пример с мамы: она знает, как правильно красить мужчин!
Поэт, который может за себя постоять. В прямом смысле:
«Да-да, одна-единственная… и последняя для моих нервов»:
Вариация на тему ЛЕГО:
Разговорник для «чайников»:
Ну а напоследок – мудрый совет:
Читайте также:
- Кино, праздник спорта и гольф-форсаж: культурные события Одессы 12–14 сентября;
- Когда война догоняет: реакции украинцев на ударные дроны в Польше;
- Группы продленного дня и репетиторство: кто заплатит за образование детей в Одессе?