Ключевые моменты:

Общая потребность в финансировании программы на 2024–2028 годы превышает 2,48 миллиарда гривен.

Департамент финансов корректирует запросы райадминистраций в соответствии с имеющимися средствами, что объясняет разницу между желаемыми и выделенными суммами.

Детали финансирования и распределение средств

Программу «Несокрушимая Одесса» планируют реализовать в два этапа: 2024–2026 и 2027–2028 годы. С учетом изменений, ориентировочный объем финансирования на 2025–2028 годы составит 725 919 000 гривен. На 2025 год предлагается дополнительно выделить 3,5 миллиона гривен Хаджибейской райадминистрации, 10 миллионов — Приморской, и 1 миллион гривен для участия ОСМД в программе Фонда энергоэффективности «ВосстановиДИМ». Средства пойдут на закупку материалов, оборудования и спецтехники для первоочередных ремонтов.

На комиссии отметили, что только в этом году от обстрелов пострадало около 260 домов различной степени повреждения. В июне возникли разногласия, когда суммы, предложенные райадминистрациями для программ благоустройства, не совпадали с указанными в проектах решений. В департаменте пояснили, что администрации указывают желаемую сумму, которую затем корректируют в соответствии с имеющимися средствами.

Контроль за выполнением программы возложен на постоянную комиссию по вопросам ЖКХ. Окончательное решение об изменениях и финансировании депутаты примут на следующей сессии горсовета.

