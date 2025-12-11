Ключевые моменты:

Специалисты NOAA сообщают о снижении солнечной активности после недавних бурь.

Одесская обсерватория прогнозирует спокойную геомагнитную обстановку 11 декабря.

Небольшие колебания возможны, но существенных бурь не ожидается до 13 декабря.

Прогноз может измениться, так как солнечная активность нестабильна.

Магнитные бури могут влиять на людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью.

В период магнитных колебаний рекомендуется отдых, снижение нагрузок и корректировка питания.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также прогнозируют на сегодняшний день, четверг, 11 декабря 2025 года, спокойную геомагнитную обстановку. Отдельные периоды повышенной геомагнитной активности ожидаются не ранее 13 декабря, а до этого будут лишь незначительные магнитные волнения, неспособные серьезно повлиять на самочувствие людей.

В то же время стоит напомнить, что прогноз может еще измениться, так как солнечная активность – величина непостоянная. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же – только ориентировочные.

Напомним, магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты, такие как имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки и горький шоколад.