Магнитные бури

Ключевые моменты:

  • Специалисты NOAA сообщают о снижении солнечной активности после недавних бурь.
  • Одесская обсерватория прогнозирует спокойную геомагнитную обстановку 11 декабря.
  • Небольшие колебания возможны, но существенных бурь не ожидается до 13 декабря.
  • Прогноз может измениться, так как солнечная активность нестабильна.
  • Магнитные бури могут влиять на людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью.
  • В период магнитных колебаний рекомендуется отдых, снижение нагрузок и корректировка питания.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также прогнозируют на сегодняшний день, четверг, 11 декабря 2025 года, спокойную геомагнитную обстановку. Отдельные периоды повышенной геомагнитной активности ожидаются не ранее 13 декабря, а до этого будут лишь незначительные магнитные волнения, неспособные серьезно повлиять на самочувствие людей.

В то же время стоит напомнить, что прогноз может еще измениться, так как солнечная активность – величина непостоянная. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же – только ориентировочные.

Напомним, магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты, такие как имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки и горький шоколад.

