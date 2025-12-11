Ключевые моменты:
- Специалисты NOAA сообщают о снижении солнечной активности после недавних бурь.
- Одесская обсерватория прогнозирует спокойную геомагнитную обстановку 11 декабря.
- Небольшие колебания возможны, но существенных бурь не ожидается до 13 декабря.
- Прогноз может измениться, так как солнечная активность нестабильна.
- Магнитные бури могут влиять на людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью.
- В период магнитных колебаний рекомендуется отдых, снижение нагрузок и корректировка питания.
В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также прогнозируют на сегодняшний день, четверг, 11 декабря 2025 года, спокойную геомагнитную обстановку. Отдельные периоды повышенной геомагнитной активности ожидаются не ранее 13 декабря, а до этого будут лишь незначительные магнитные волнения, неспособные серьезно повлиять на самочувствие людей.
В то же время стоит напомнить, что прогноз может еще измениться, так как солнечная активность – величина непостоянная. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же – только ориентировочные.
Напомним, магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.
Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты, такие как имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки и горький шоколад.