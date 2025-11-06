Ключевые моменты:
- Одесские власти требуют от арендаторов пляжей разработать единую концепцию благоустройства с укрытиями и инклюзивными зонами.
- Поднимается вопрос коррупции в аренде пляжей, поскольку доходы бюджета не соответствуют реальным доходам предпринимателей.
Детали
В Одесской мэрии состоялось совещание с участием местных властей и арендаторов пляжей, посвященное подготовке к сезону 2026 года. Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что подготовку необходимо начинать уже сейчас.
Ключевой задачей, поставленной перед предпринимателями, является разработка единой концепции благоустройства пляжей. Она должна учитывать:
- Безопасность: наличие и доступность укрытий на случай воздушной тревоги.
- Инклюзивность: создание комфортных условий для людей с инвалидностью, включая специальные подъемники и оборудованные зоны.
- Реабилитацию: обустройство зон для физической и психологической реабилитации.
Предпринимателям предложили начать подготовку уже в ноябре, организовав уборку прибрежных территорий.
Отдельной темой для обсуждения стала проблема непрозрачной аренды пляжей. Было отмечено, что доходы городского бюджета от аренды не соответствуют реальным доходам, которые получают предприниматели. Например, в 2021 году, когда пляжи были переполнены, бюджет Одессы получил только 14 миллионов гривен, что свидетельствует о наличии коррупционных схем, подобных ситуации с МАФами. Власти намерены усилить контроль в этом направлении.
