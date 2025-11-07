Ключевые моменты:
- Пик магнитной бури — ночью и утром 7 ноября.
- Возможны сбои связи, радиопомехи и проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.
- Врачебный совет: избегать стрессов, пить больше воды и соблюдать режим сна.
Что происходит на Солнце 7 ноября
За последние сутки Солнце проявило повышенную активность: зафиксировано 13 вспышек класса С и две класса М, включая мощную вспышку М8,6. Эти выбросы энергии и стали причиной грядущей магнитной бури. Ее пик ожидается с 00.00 до 03.00, а также с 09:00 по 12:00, пишет сайт METEOPROG.
Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в пятницу, 7 ноября, ожидается К-индекс 7,3 (красный уровень), что указывает на сильную магнитную бурю.
Как магнитная буря повлияет на человека
Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Так что в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью.
Специалисты отмечают, что магнитные колебания хуже всего переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к мигреням, бессоннице и гипертонии. Особенно осторожными следует быть беременным и пожилым людям. Во время бури может меняться атмосферное давление и электромагнитный фон. Это способно вызвать:
- головные боли;
- усталость и сонливость;
- скачки давления;
- раздражительность и бессонницу.
Как пережить магнитную бурю с минимальными последствиями
- Следите за режимом сна — ложитесь и вставайте в одно и то же время.
- Питайтесь легко — избегайте жирного, кофе и алкоголя.
- Гуляйте на свежем воздухе, но не переутомляйтесь.
- Пейте больше воды и травяных чаев, чтобы избежать обезвоживания.
- Сохраняйте спокойствие — меньше конфликтов и стрессов.
Возможные последствия для техники и природы
Магнитная буря уровня G3 может вызвать кратковременные перебои радиосвязи и помехи в энергосистемах. Также отмечается, что подобные явления способны сбить миграционные маршруты птиц и животных.
