Ключевые моменты:

Пик магнитной бури — ночью и утром 7 ноября.

Возможны сбои связи, радиопомехи и проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.

Врачебный совет: избегать стрессов, пить больше воды и соблюдать режим сна.

Что происходит на Солнце 7 ноября

За последние сутки Солнце проявило повышенную активность: зафиксировано 13 вспышек класса С и две класса М, включая мощную вспышку М8,6. Эти выбросы энергии и стали причиной грядущей магнитной бури. Ее пик ожидается с 00.00 до 03.00, а также с 09:00 по 12:00, пишет сайт METEOPROG.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в пятницу, 7 ноября, ожидается К-индекс 7,3 (красный уровень), что указывает на сильную магнитную бурю.

Как магнитная буря повлияет на человека

Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Так что в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью.

Специалисты отмечают, что магнитные колебания хуже всего переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к мигреням, бессоннице и гипертонии. Особенно осторожными следует быть беременным и пожилым людям. Во время бури может меняться атмосферное давление и электромагнитный фон. Это способно вызвать:

головные боли;

усталость и сонливость;

скачки давления;

раздражительность и бессонницу.

Как пережить магнитную бурю с минимальными последствиями

Следите за режимом сна — ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Питайтесь легко — избегайте жирного, кофе и алкоголя.

Гуляйте на свежем воздухе, но не переутомляйтесь.

Пейте больше воды и травяных чаев, чтобы избежать обезвоживания.

Сохраняйте спокойствие — меньше конфликтов и стрессов.

Возможные последствия для техники и природы

Магнитная буря уровня G3 может вызвать кратковременные перебои радиосвязи и помехи в энергосистемах. Также отмечается, что подобные явления способны сбить миграционные маршруты птиц и животных.

