Ключевые моменты:

Суд избрал круглосуточный домашний арест для директора ООО «Нерум» из-за незаконного строительства на Ланжероне.

Самовольно расширил территорию дельфинария.

Следствие оценивает ущерб общине Одессы более чем в 20 млн грн.

Самовольно расширил границы дельфинария

Приморский районный суд Одессы 4 декабря ввел круглосуточный домашний арест для Анатолия Солонцова, директора ООО «Нерум», в связи с незаконным строительством на пляже Ланжерон.

Стало известно, что с 2018 по 2025 год директор вместе с неустановленными лицами самовольно расширил границы дельфинария «Немо». Они захватили дополнительно 823 квадратных метра прибрежной зоны, что превышает арендуемую площадь в 0,5 гектара.

Добавим, что на этой территории был построен ряд объектов: бассейны, бары, детские площадки, фудкорты, шезлонги и другие сооружения для отдыха.

В общем, было получено разрешение на реконструкцию и ведение хозяйственной деятельности, однако само строительство велось без необходимых официальных разрешений. К примеру, в 2025 году на незаконно занятом куске земли появилась крытая площадка площадью 71 м² с металлическим каркасом и стеклопакетами.

Следователи считают, что из-за этих действий территориальная община Одессы понесла убытки более 20 миллионов гривен. Подозреваемому запрещено покидать место жительства в период с 22:00 до 06:00, за исключением медицинских нужд или воздушной тревоги.

