По информации компании «Укрэнерго», 31 октября почасовые графики будут следующими.
В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В случае изменений будем оперативно информировать вас на нашем сайте.
