Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета продолжает капитальный ремонт пляжа для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана.
В мэрии рассказали и показали, что уже сделано:
В целях безопасности на пляже установлено бетонное укрытие.
Смонтирован металлический каркас и уложена террасная доска настилов.
Установлены ограждения на траверсе и металлический пандус для удобного спуска в море.
Завезены и готовятся к монтажу железобетонные пандусы, настилы и элементы ограждения.
Проведена модернизация канализационных насосов и системы внешней канализации.
Отремонтированы душевые и раздевалки, оборудованы бетонные монолитные лестницы.
Идёт ремонт санузлов для маломобильных людей, медпункта и камеры хранения.
Подготавливается бетонированная площадка для установки тренажеров.
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Завершить капитальный ремонт планируется до конца июня 2025 года, после чего пляж станет доступным и удобным для всех посетителей.
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