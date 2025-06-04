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Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета продолжает капитальный ремонт пляжа для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана.

В мэрии рассказали  и показали, что уже сделано:

В целях безопасности на пляже установлено бетонное укрытие.

Смонтирован металлический каркас и уложена террасная доска настилов.

Установлены ограждения на траверсе и металлический пандус для удобного спуска в море.

Завезены и готовятся к монтажу железобетонные пандусы, настилы и элементы ограждения.

Проведена модернизация канализационных насосов и системы внешней канализации.

Отремонтированы душевые и раздевалки, оборудованы бетонные монолитные лестницы.

Идёт ремонт санузлов для маломобильных людей, медпункта и камеры хранения.

Подготавливается бетонированная площадка для установки тренажеров.

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Завершить капитальный ремонт планируется до конца июня 2025 года, после чего пляж станет доступным и удобным для всех посетителей.

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