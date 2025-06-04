Морского отдыха на Николаевщине не будет

Еще три года назад курорты Николаевской области активно принимали отдыхающих. Это Очаков, Черноморка, Рыбаковка, Луговое, Морское. А сегодня все они закрыты для посещения из-за минной угрозы и постоянных обстрелов. В то же время оккупированной остается наиболее посещаемая для дикого отдыха Кинбурнская коса.

В Коблево, еще одном популярном курорте, также невозможно открыть морские пляжи из-за морских мин. При этом работы по разминированию морского побережья пока не проводятся, поскольку разрешения на это нет. Как результат — Коблевская громада, которая в значительной степени зависела от туристического бизнеса, переживает тяжелые времена. Об этом рассказал Николай Маринов, заместитель председателя Николаевской областной военной администрации по вопросам туризма.

— Мы прорабатывали вопрос открытия моря и с военными, и с бизнесом, однако из-за минной опасности сейчас это невозможно. Морское побережье остается заминированным. Даже самые отдаленные участки остаются опасными. Поэтому об открытии пляжей на море в этом сезоне речь не идет, — подчеркнул Николай Маринов, — Как только позволит военная ситуация, мы сможем начать эти работы (по разминированию — прим.).

Несмотря на то что в этом году пляжи морского курорта закрыты, в Коблево все же есть места, которые готовы принять отдыхающих.

— У нас сегодня работают только 4% баз отдыха — в основном те, что имеют бассейны, — отметил Владимир Панич, Коблевский сельский голова.

Для того чтобы даже эти базы отдыха могли работать, там должны быть укрытия. Сельский голова объяснил, что до 1 июня специалисты от местной власти совместно с работниками ГСЧС будут проверять их.

На будущее, говорит он, укрытия на пляжах Коблево должны обустраивать представители бизнеса, поскольку они заинтересованы в посетителях. Однако, уточнил Владимир Панич, местные власти также будут помогать с этим.

— Для открытия пляжного сезона над укрытиями должен работать бизнес, ведь именно они приглашают гостей (отдыхающих — прим.). Поэтому для отдыха должны быть выдержаны условия безопасности, — сказал Владимир Панич.

Если не морское побережье, то где еще можно отдохнуть? На территории Николаевщины — только у рек и лиманов. В целом это три основные локации в регионе:

Тилигульский лиман (со стороны Николаевской и Одесской областей);

Пляжи на берегах Южного Буга в Николаеве;

Мигия и Радоновое озеро.

Другой вариант — ехать в соседнюю Одессу, где с каждым годом официально открывают все больше пляжей.

Одесские пляжи готовят к сезону, но есть вопросы к безопасности

Побережье Одесской области — едва ли не единственное, что осталось украинским отдыхающим, если они мечтают о море. Кроме обычных пляжей, на сегодняшний день в Одессе также будут работать два инклюзивных.

В прошлом году было открыто 24 пляжа, которые полностью соответствовали нормам законодательства и нормативно-правовым актам. В этом году ожидается, что их станет вдвое больше. Причина проста — в 2024 году «на море» приехало столько людей, что свободных мест практически не было. Поэтому находились смельчаки, которые выбирали закрытые или дикие пляжи. Полиция делала им замечания, заставляла освободить опасные территории, но особого результата это не давало.

В целом требования к открытию пляжей за последние три года не изменились:

Их должны обследовать водолазы на наличие подозрительных предметов: мин, снарядов и других средств огневого поражения. Сейчас это самая серьезная проблема. Пляжи должны быть обеспечены укрытиями. На территории должны работать наблюдательные и спасательные посты. Там должны размещаться громкоговорители, которые будут вовремя оповещать о воздушной тревоге. В зоне купания должны находиться буйки на расстоянии не более 50 метров от берега. Медицинские пункты должны быть укомплектованы персоналом и необходимыми документами.

— Такие условия были и раньше, но, если говорить откровенно, до полномасштабного вторжения на это не очень обращали внимание. Теперь такого не будет, — отмечает депутат городского совета Алексей Еремица, который согласился прокомментировать ситуацию с пляжами. Мы подавали журналистские запросы в Одесский горсовет по подготовке пляжей к летнему сезону-2025, впрочем официального ответа до сих пор не получили.

Мероприятия по подготовке коммунальных пляжей к сезону еще продолжаются. Впрочем, в городском совете не могут дать точный ответ на вопрос, сколько укрытий будет вдоль побережья. Некоторые еще монтируются или строятся, поэтому ситуация будет понятнее только с началом пляжного сезона. При этом депутат отмечает, что это — не бомбоубежища, потому что построить их на побережье согласно всем правилам почти невозможно.

— В этом году у нас уже подготовлено 12 укрытий от пляжа Ланжерон до мыса Большой Фонтан. Они смогут спасти людей от различных боеприпасов. У нас, к сожалению, были ужасные примеры, когда враг использовал кассетные боеприпасы. От подобных «прилетов» наши укрытия защитить смогут. Но стоит понимать, что когда речь идет о баллистике, то вряд ли можно говорить о безопасности в принципе, — пояснил он.

Укрытия на одесском побережье: ожидания и реальность

Все пляжи, которые открыли для посещения, должны быть обеспечены укрытиями, говорит жительница Одессы Алина. Она пришла отдыхать в Аркадию вместе со своими детьми и подругами.

— Мы — паникерши, поэтому для нас очень важно, чтобы на пляже было укрытие. Но с этим есть проблемы. Вот даже здесь (возле курортного комплекса Red Line — прим.), куда нам сейчас бежать, если объявят воздушную тревогу? — говорит девушка.

Она также добавила, что на городских пляжах надо устанавливать больше указателей, которые показывают путь к ближайшему укрытию.

— Как минимум, здесь не хватает указателей, а ближайшее укрытие далеко. Они должны быть рядом, потому что ракета летит одну минуту. Мы даже не успеем добежать. Наши дети обучены: если звучит тревога, то надо бежать в укрытие. То есть сидеть и смотреть нельзя, — поделилась Алина.

Подруги Юлия и Кристина приехали в отпуск в Одессу из Киева. Для отдыха они также выбрали Аркадию. Говорят, что не знают, где находится ближайшее укрытие, и не видели никаких указательных знаков к нему.

— Вот буквально вчера (23 мая — прим.) здесь началась тревога и через три минуты произошел взрыв. Крестник немного испугался, но мы его успокоили. Хотелось куда-то бежать, но куда бежать, если уже прилетело… Укрытия, конечно, здесь не хватает. Потому что когда ты гуляешь с детьми, то это уже ответственность не только за себя. Мы всегда спускаемся в укрытие. Потому что даже в Киеве, вы видели, как на днях прилетело, — рассказывает Юлия.

Сколько времени понадобится, чтобы найти укрытие на одесском пляже?

Во время работы над материалом мы провели эксперимент: как быстро удастся добраться до укрытия, находясь на одном из популярных одесских пляжей.

Сперва мы проверили, насколько легко сориентироваться на местности по внешним указателям. Спойлер: не очень.

В Аркадии поиск укрытия занял около 2 минут — и это при благоприятных условиях, поскольку мы знали, что искать.

На Ланжероне ситуация хуже: мы искали ближайшее укрытие 23 минуты. Ближайшее оказалось в отеле «М1». В отеле «Немо» тоже есть хранилище и во время тревоги оно открыто. Однако никаких стрелок, которые бы вели туда, мы не увидели.

Что делать, если вы не знаете местность и не видите указателей? Остается надежда на интернет. Предположим, что у нас есть время и стабильная мобильная связь, поэтому попробуем найти укрытие через официальные ресурсы:

»Дія» — есть почти в каждом смартфоне. Но с ней может быть сложно сориентироваться, потому что карта не отображает море. На пляже это дезориентирует. К тому же она показывает только одно укрытие на побережье — рядом с пляжем «Дельфин».

Misto — городское приложение. В отличие от «Дії», там есть море, впрочем, нет отметок укрытий на пляжах.

Карта укрытий на сайте мэрии Одессы — очень неповоротливая, особенно на мобильном. Обозначений укрытий на побережье тоже не видим.

В результате нашего эксперимента укрытие мы все же нашли. Но можно сказать, что это было скорее вопреки, чем с помощью официальных подсказок.

Укрытия на пляжах — чья ответственность?

За безопасность на городских пляжах Одессы отвечает Управление инженерной защиты территории города и развития побережья. А что касается коммерческих пляжей — соблюдать все требования к открытию должен арендатор пляжных участков. В частности, обеспечить наличие укрытия не более чем в 500 метрах от пляжа. Если пляж большой и имеет несколько арендаторов, то они должны совместно обустроить там укрытие.

Однако в большинстве случаев это делает местная власть, говорит депутат Алексей Еремица: «Арендатор этого просто никогда не окупит. Он зарабатывает в лучшем случае 3,5 месяца (в год — прим.). Какая это должна быть экономика, чтобы арендатор еще и укрытие построил?»

Вот пример: установка модульного укрытия, отвечающего всем требованиям и рассчитанного на 50 человек, стоит около 3,5 миллиона гривен. Но что такое 50 человек, если даже на небольшом пляже в сезон может собраться более сотни, а то и две? И это без учета тех, кто просто прогуливается по Трассе здоровья — они тоже имеют право воспользоваться укрытием.

Поэтому возникает логичный вопрос: что делать? Можно, конечно, представить раздачу талончиков при входе на пляж или ограничение входного количества пляжа до 50 человек. Звучит абсурдно. Но проблема остается, и пока никто не предложил действенного решения.

Безопасность на пляжах Одесской области: старт сезона начался с обстрелов

До полномасштабного вторжения летом в Сергеевку и Затоку приезжали люди со всей Украины, поэтому мы решили узнать, безопасны ли пляжи области в этом сезоне. Еще 16 мая мы направили запрос в Одесскую военную администрацию — уточнить, какова сейчас ситуация с безопасностью на пляжах Одесской области. По состоянию на момент публикации ответа не получили.

Мы решили воспользоваться платформой Booking для того, чтобы посмотреть, работают ли отели и базы отдыха в курортных городках. Например, в Затоке отели и базы отдыха уже открыли бронь несмотря на разрушения, нанесенные российскими ударами. С 14 по 22 июня на Booking доступен 71 вариант жилья по запросу для двух взрослых и ребенка. Цены — от 6500 грн до более 50 000 грн за сутки.

Поселок Затока входит в Каролино-Бугазскую сельскую общину Белгород-Днестровского района Одесской области.

Мы, как потенциальные клиенты, обратились через Booking в несколько отелей с вопросом, есть ли укрытия и разрешено ли купаться в море. Письменных ответов, к сожалению, не получили. Поэтому пришлось звонить — под легендой «мама с детьми хочет отдохнуть у моря» и с акцентом на безопасности. Ответы работников не слишком успокоили: укрытий нет. По их словам, построить полноценные бомбоубежища не позволяет специфика местности, а на мобильные укрытия бизнесу не хватает средств. Однако часть заведений не только работает, но и развивает инфраструктуру — ремонтируют дороги, обустраивают парковки, бассейны, детские площадки.

Представитель одного из отелей объяснил, что официально подход к пляжам перекрыт лентами, табличками и бетонными барьерами. Повсюду предупреждения: «Купание запрещено». С баз отдыха к побережью прохода нет. Впрочем, туристы все равно находят обход, говорит наш собеседник из отеля. А некоторые из этих обходных троп даже показывают отдыхающим при заселении.

Напомним, сейчас запрет военных на посещение пляжей в этих районах не отменен. Как говорится в распоряжении Каролино-Бугазского сельсовета: побережье закрыто из-за угрозы жизни и здоровью. Доступ имеют только военные и те, кто выполняет спецзадание. Мы отправили запрос в Каролино-Бугазский сельсовет с просьбой объяснить ситуацию с безопасностью на пляжах, но ответа не получили. Не получили мы ответ и из Сергеевского сельсовета. В телефонном разговоре представитель отеля подтвердил: пляж официально закрыт, купаться можно только в лимане.

Поэтому, вопрос безопасности остается открытым. Обстрелы побережья не прекращаются: 1 июня, на старте сезона, Белгород-Днестровский район вновь подвергся обстрелу: дроны попали в жилые дома и корпус базы отдыха. Обошлось без жертв, сообщил глава ОВА Олег Кипер на своем ТГ-канале.

Источник: ТГ-канале Олег Кипер/Одесская ОГА (ОВА) от 01.06.25

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих?

Сейчас государство не может гарантировать безопасность — ни на пляже, ни где-либо на территории Украины. Насколько эффективной была работа местных властей по безопасности, увидим только после начала пляжного сезона. Пока чиновники отчитываются об активной подготовке. К процессу приобщается и локальный бизнес, хотя сам довольно часто нуждается в помощи и поддержке.

Каждый из нас должен понимать: о собственной безопасности нужно позаботиться самостоятельно. Планируя летний отпуск, заранее узнайте, есть ли укрытие вблизи пляжа, где вы планируете отдыхать. Если там есть арендодатель — напишите ему в соцсетях и попросите прислать карту с маршрутом к укрытию. Спросите в местных пабликах, какая там ситуация. Выделите полчаса перед отдыхом, чтобы в спокойной обстановке сориентироваться на местности и определить, куда бежать в случае тревоги. Придерживайтесь указаний — если видите плакаты вроде «Проход на пляж закрыт» или «Купаться запрещено», это не просто предостережение, а важное предостережение.

И еще раз об очевидном, но важном: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Потому что ни одно укрытие не спасет, если расслабленные и пригретые солнышком пляжники решат остаться на песке с мыслью «Как-то пройдет».

Над материалом работали Юлия Бойченко и Елена Кудряшова.

Цей матеріал підготовлений в межах проекту «Посилення стійкості медіа в Україні», який впроваджується Фундацією «Ірондель» (Швейцарія) та IRMI, Інститутом регіональної преси та інформації (Україна). Проект фінансується Фондом «Швейцарська солідарність» (Swiss Solidarity)»

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