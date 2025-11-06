Ключевые моменты:
- Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков ответил на обвинения зоозащитников в жестоком обращении с животными.
- В ответ на заявления организации UAnimals он опубликовал видео, где исполнил на пианино мелодию Поля Мориа «История любви».
- Ранее активисты подали заявление в полицию, утверждая, что в зоопарке издеваются над животными.
- Руководитель зоопарка назвал обвинения частью информационной атаки и заявил, что фото и видео с несчастным животными – манипуляция.
Сегодня на странице Одесского зоопарка в «Фейсбуке» было опубликовано короткое видео, на котором Игорь Беляков исполняет фортепианную композицию Поля Мориа «История любви».
«Очень важно, чтобы история вашей жизни всегда была историей любви», – говорит он в перерыве между исполнением мелодии.
Как сообщала «Одесская жизнь», волонтерская организация UAnimals заявила о жестоком обращении с животными в Одесском зоопарке и подала заявление в полицию. В свою очередь директор заведения отвергает все обвинения и говорит о «информационной атаке». По его словам, распространяемые в сети кадры, где запечатлены якобы истощенные, больные и даже мертвые животные – ни что иное, как часть развернувшейся в последние месяцы информационной атаки на зоопарк. Ее инициатором является один из активистов, у которого имеется личная неприязнь к Белякову.
