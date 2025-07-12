Ключевые моменты:

В Черном море снова активизировались скаты-хвостоколы;

В чем особенность морских котов и почему они могут представлять опасность для отдыхающих на побережье.

Об этом сообщили на странице Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Facebook.

Как рассказали в Нацпарке, свое «кошачье» название этот скат получил из-за особой тактики охоты: он выслеживает добычу, тихо прячась на дне и притаившись, как кот, а после бросается на нее и съедает.

Название «хвостокол» скат получил из-за своей особенности: в его хвосте есть шип с зазубринами по краям, который служит для защиты. Укол этим шипом может быть болезненным и даже опасным.

Длина тела ската-хвостокола может достигать в среднем от 0,8 до 2,5 м, а вес – 4,5-22 кг. Характерной чертой этих рыб является форма тела, напоминающая правильный ромб и заканчивающаяся хвостом в виде кнута. Глаза морского кота имеют фасолевидную форму, а на голове заметны белые пятна. Челюсти вооружены рядами широких, тупых зубов, которые позволяют эффективно разгрызать раковины моллюсков.

Благодаря своей маскировочной окраске во время охоты эти морские животные практически незаметны. Их рацион состоит из мелкой рыбы, крабов и креветок. Самка морского кота обычно рождает от 4 до 12 живых малышей.

Как правило, у скатов спокойный характер, однако они могут быть опасными, если на них наступить или пытаться взять в руки. Удар шипом – их естественная реакция на угрозу. В то же время эти животные не любят шумных мест и избегают компании купающихся людей.

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