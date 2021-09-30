Акулы, осетры, крабы и тюлени: кто сейчас живет в Черном море?

Моря имеют огромное значение в жизни человека — влияют на климат планеты, являются одними из главных поставщиков кислорода, который вырабатывает фитопланктон. Также море кормит нас и лечит, богато полезными ископаемыми и удивительными обитателями. Хотя мы живем в приморском городе, нам только кажется, что мы знаем о море все. В его водах водятся деликатесные виды рыб, живут киты, а некоторые из его обитателей даже «эмигрировали» в зарубежные водоемы.

Какие рыбы живут в Черном море?

Несмотря на то, что на глубине примерно 150 метров начинается бескислородная зона, в Черном море живут более 5500 видов обитателей и 200 видов рыб. Одни из самых крупных рыб — осетры. В море они живут постоянно, а на нерест уходят в реки, по которым когда-то доходили даже до Киева. Дело в том, что взрослые осетры прекрасно себя чувствуют в соленой воде, а вот молодняку легче выжить в пресном водоеме.

В Одессе — городе легенд — аборигены часто пугают приезжих байками об акулах, которые живут в Черном море. Есть в этой страшилке доля правды. Живет у наших берегов катран, или колючая акула. Но даже при желании этот хищник съесть никакого туриста не может, потому что вырастает максимум до полутора метров. Правда, шипы на спинных плавниках катрана содержат ядовитые железы, но весь вред от них — болезненные и долго не заживающие царапины. Кстати, у катрана, в отличие от рыб, нет плавательного пузыря, его роль выполняет печень. Она очень большая и содержит много жиров, которые из-за низкой плотности делают акулу легче воды. Кроме катрана, в Черном море была замечена и кошачья акула, но этот мелкий хищник периодически появляется только у турецких берегов.

Хотя в народе и рассказывают истории о том, что в Черном море в 1880-м и в 1926 году видели китов-полосатиков, а также рыбу-молот и рыбу-меч, научных данных об этом нет. Из всех китообразных в нашем море водятся только дельфины — афалина, белобочка и морская свинья.

Черноморская морская свинья — самое маленькое китообразное на планете, она вырастает всего до 110 сантиметров. Питается она в основном бычками, а афалина предпочитает камбалу и кефаль. Большая часть дельфинов проводит лето у болгарских и турецких берегов, а на зиму отправляются поближе к Крыму и Кавказу.

Ранее мы подробно рассказывали о Черном море в цифрах и фактах.

Хитрые крабы и исчезающие морские коньки

Самый интересный и предприимчивый черноморский обитатель — это рак-отшельник. Раньше он был маленьким, потому что жил в раковинах черноморских моллюсков. Но после того, как в море появились рапаны, стал осваивать новое жилье и значительно увеличился в размерах. Более того, он заключил взаимовыгодный союз с актинией. Он сажает ее на крышу своей раковины, и актиния отгоняет от отшельника врагов, а ей достаются остатки пищи и дармовой «транспорт».

А вот крабы — бескорыстные санитары моря, они утилизируют мертвых рыб, водоросли и моллюсков. Вообще крабы ведут любопытный образ жизни. Одни по ночам выходят на берег на «прогулку», другие при опасности зарываются в песок, и в таком виде могут жить неделями без пищи. Краб-невидимка маскируется, сажая на себя кустики разных водорослей, а краб-горошина живет в раковинах мидий, иногда соседствуя с живым моллюском. В последнее время в Черном море появились и крабы-новоселы, в том числе китайский мохнаторукий краб. Он живет в норах, которые роет у моря в глинистой почве, а это создает опасность разрушения берегов.

Примерно полвека назад в Черном море обитало 18 видов крабов, а сейчас их намного меньше и они внесены в Красные книги причерноморских стран.

Одни из самых редких обитателей моря сейчас — морские коньки. Эта рыбка ведет малоподвижный образ жизни, поэтому ее легко поймать. И туристы массово вылавливали их и, высушив на солнце, делали из них сувениры.

Что ловят в Черном море?

Первыми «промышленными» рыбаками были древние греки еще в VII веке до нашей эры. Сегодня лидер среди черноморских стран — Турция. Из-за хищнической добычи, которой грешат многие страны, тунец и скумбрия исчезли из Черного моря, а осетровые находятся на грани вымирания. Уменьшаются запасы камбалы и катрана, их вместе с осетровыми внесли в Красные книги причерноморских стран.

Сейчас «лидеры» вылова в Черном море — хамса, а также пеленгас и рапана. Кроме того, объектом промысла являются бычки, морской карась, шпроты, тюлька, креветка, сельдь. Рыбаки ловят барабульку, ставриду, саргана, а также луфаря — хищную рыбу. Количество и вид рыбы, которую можно ловить в Черном море, в Украине определяется специальными квотами, которые ежегодно обновляются.

Факты о морях и океанах

• В мире насчитывается 63 моря и пять океанов.

• Самое чистое — море Уэдделла, омывающее побережье Антарктиды.

• Самое глубокое море — Филиппинское, его глубина составляет 10265 метров.

• Самое мелкое море — Азовское, его глубина нигде не превышает 13,5 метра.

• Самое маленькое по площади море — Белое, а самое теплое — Красное.

• Саргассово море — единственное, расположенное посреди океана, оно занимает наибольшую площадь из всех морей земли.

• Самая длинная горная гряда на Земле расположена под водой. Это Среднеокеанский кряж длиной более 50 тысяч километров, он опоясывает всю планету.

• На морском дне тоже есть реки, которые состоят из пластовой воды, не смешивающейся с морскими водами. Кроме того, в океанских глубинах бьют горячие гейзеры, вода в которых нагревается до 300-400°С, но не закипает из-за огромного давления.

• Некогда территория, где сейчас расположено Средиземное море, была сушей, но из-за повышения уровня Мирового океана воды Атлантики хлынули сюда через Гибралтарский пролив.

• Самые крупные постоянно существующие водовороты — Сцилла и Харибда, а также Мальстрём.

• Морские волны могут достигать высоты 40 метров. Особенно опасны для судов так называемые блуждающие волны.

• Северное и Балтийское моря, расположенные рядом, не смешиваются из-за разной плотности воды в них.

• В морской воде содержится такое количество соли, что, если ее извлечь, можно было бы покрыть ею всю сушу многометровым слоем.

• В морской воде содержится около 20 миллионов тонн растворенного золота.

Подготовила Ирина СОРОКИНА

Источники: emblasproject.org, anapacity.com

Ранее мы рассказывали о том, как Черное море меняло ход мировой истории.