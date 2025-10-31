Ключевые моменты:

Человек оказался в воде на большом расстоянии от берега.

Спасатели, дежурившие неподалеку, быстро прибыли на место и доставили его на сушу.

Спасатели в Черноморске спасли мужчину из моря

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, на линию службы поступило сообщение, что в море далеко от берега находится человек.

Дежурная команда спасателей, которая в тот момент находилась неподалеку, немедленно отправилась на помощь. Они быстро добрались до мужчины, вытащили его из воды и доставили на берег. Там его осмотрели и вызвали скорую помощь.



Мужчина настаивал, что чувствует себя хорошо и не нуждается в медицинской помощи. Однако спасатели отмечают: если бы они прибыли немного позже, исход мог бы быть смертельным.

Ранее в селе Холодная балка под Одессой спасатели нашли тело одного из двух рыбаков, пропавших 20 октября в акватории Хаджибейского лимана. Поиски второго до сих пор продолжаются.

Сотрудники ГСЧС призывают жителей и гостей области быть осторожными возле воды, не купаться в непредусмотренных местах и всегда помнить: вода не прощает беспечности.

