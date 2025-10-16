Ключевые моменты:

Труханов утверждает, что Ирина Кипер обновила паспорт РФ в 2020 году, получила водительские права, а также якобы ведет бизнес в РФ и платит там налоги.

Он настаивает на проверке. Он напомнил, что к самому были применены серьёзные меры за наличие паспорта другой страны.

В 2023 году «Схемы» сообщали, что паспорт РФ Ирины Кипер продолжал числиться активным, несмотря на заявление мужа о смене гражданства.

Российский паспорт жены Кипера: что говорит Труханов

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, которого лишили украинского гражданства, выступил с резонансным заявлением. По его словам, у Ирины Кипер — жены главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера — до сих пор действующий российский паспорт.

На брифинге Труханов сообщил, что, согласно его данным, Ирина Кипер обновила паспорт РФ в 2020 году, получила водительские права, а также якобы ведет предпринимательскую деятельность в России и платит там налоги. Кроме того, он утверждает, что у неё открыт счёт в иностранном банке на девичью фамилию.

«Выйди и опровергни эту информацию, что это ложь. Или не ложь. А сегодня мы говорим 111 (ст. Уголовного кодекса Украины «Государственная измена»), когда у нас есть вопросы к военной администрации», — подчеркнул Труханов.

Экс-мэр также напомнил о петиции ветеранов ВСУ, в которой в 2023 году Кабинету министров предлагалось уволить Олега Кипера, но она не набрала нужного количества голосов и была отклонена.

Ранее, в феврале 2023 года, «Схемы» (расследовательский проект Радио Свобода) сообщали, что, по данным ФНС РФ, паспорт и ИНН Ирины Кипер оставались действительными. Тогда Олег Кипер, занимавший пост прокурора Киева, заявил, что его жена «летом сменила гражданство», но детали не уточнил, добавив, что этим вопросом занималась миграционная служба Украины.

Напомним, Геннадий Труханов заявил, что не получил официальных документов о лишении гражданства Украины и будет судиться. Также он намерен обратиться за помощью к адвокатам из США.

