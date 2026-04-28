Odesa Beer Festival, вход в Летний театр

Ключевые моменты:

  • В повестке дня более 200 вопросов, большинство касается земельных решений.
  • Планируется финансирование расширения Городского сада за счет включения Летнего театра.
  • Обсуждается объединение медучреждений, против которого выступают депутаты.

Сессия горсовета Одессы 29 апреля: повестка и ключевые вопросы

Одесский городской совет обновил предварительную повестку дня очередной сессии, которая состоится 29 апреля. Это будет уже 51-е заседание текущей каденции депутатов.

Согласно документу, депутатам предлагают рассмотреть более 200 вопросов. Самым масштабным остается земельный блок — он включает более 120 пунктов. При этом депутаты, как правило, голосуют за такие вопросы пакетно.

Одним из обсуждаемых вопросов стали изменения в городской программе охраны окружающей среды на 2022–2028 годы. Как сообщила депутат Ольга Квасницкая, предлагается выделить 200 тысяч гривен на разработку научной и проектной документации для расширения территории парка-памятника «Городской сад». В планах — включение в его состав Летнего театра.

Этот пункт может вызвать дискуссии, поскольку часть депутатов опасается, что в будущем это может привести к изменению статуса территории и возможной застройке.

Еще одним спорным вопросом является объединение медицинских учреждений в рамках реформы. По словам директора департамента здравоохранения Елены Колоденко, в городе насчитывается 32 медучреждения, и объединение должно сократить административные расходы.

Однако не все депутаты поддерживают эту инициативу. В частности, Владимир Корниенко выступил против объединения детских поликлиник №5 и №7 с центром первичной медико-санитарной помощи №16. Он считает, что экономический эффект сомнителен, а риски — значительные.

Среди возможных последствий депутат назвал потерю финансирования, отток специалистов, снижение качества медицинских услуг и уменьшение количества деклараций с пациентами. По его словам, коллективы учреждений узнали о планах объединения уже на этапе принятия решений.

Кроме того, по данному вопросу зарегистрирована электронная петиция, которая уже набрала более 1000 подписей, что обязывает городской совет рассмотреть ее официально.

