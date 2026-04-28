Ключевые моменты:

В повестке дня более 200 вопросов, большинство касается земельных решений.

Планируется финансирование расширения Городского сада за счет включения Летнего театра.

Обсуждается объединение медучреждений, против которого выступают депутаты.

Сессия горсовета Одессы 29 апреля: повестка и ключевые вопросы

Одесский городской совет обновил предварительную повестку дня очередной сессии, которая состоится 29 апреля. Это будет уже 51-е заседание текущей каденции депутатов.

Согласно документу, депутатам предлагают рассмотреть более 200 вопросов. Самым масштабным остается земельный блок — он включает более 120 пунктов. При этом депутаты, как правило, голосуют за такие вопросы пакетно.

Одним из обсуждаемых вопросов стали изменения в городской программе охраны окружающей среды на 2022–2028 годы. Как сообщила депутат Ольга Квасницкая, предлагается выделить 200 тысяч гривен на разработку научной и проектной документации для расширения территории парка-памятника «Городской сад». В планах — включение в его состав Летнего театра.

Этот пункт может вызвать дискуссии, поскольку часть депутатов опасается, что в будущем это может привести к изменению статуса территории и возможной застройке.

Еще одним спорным вопросом является объединение медицинских учреждений в рамках реформы. По словам директора департамента здравоохранения Елены Колоденко, в городе насчитывается 32 медучреждения, и объединение должно сократить административные расходы.

Однако не все депутаты поддерживают эту инициативу. В частности, Владимир Корниенко выступил против объединения детских поликлиник №5 и №7 с центром первичной медико-санитарной помощи №16. Он считает, что экономический эффект сомнителен, а риски — значительные.

Среди возможных последствий депутат назвал потерю финансирования, отток специалистов, снижение качества медицинских услуг и уменьшение количества деклараций с пациентами. По его словам, коллективы учреждений узнали о планах объединения уже на этапе принятия решений.

Кроме того, по данному вопросу зарегистрирована электронная петиция, которая уже набрала более 1000 подписей, что обязывает городской совет рассмотреть ее официально.