Ключевые моменты:

В Одессе планируют объединить часть из 32 медицинских учреждений для сокращения затрат и дублирования функций.

Проблемы нынешней системы: непропорциональные затраты на админперсонал, потери от НСЗУ из-за маршрутов пациентов.

Какие медицинские учреждения объединят

Врачи и медсестры сохраняют рабочие места, однако администраторы, бухгалтеры должны искать новую работу.

Больницы и поликлиники объединят

По информации директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Елены Колоденко, в городе сейчас функционирует 32 медицинских учреждения. Однако на содержание административных структур и вспомогательных служб идут непропорционально большие средства. Кроме того, фиксируются финансовые потери от Национальной службы здоровья Украины из-за отсутствия непрерывности маршрутов пациентов, отсутствия повышающих коэффициентов за кластеризацию, а также то, что некоторые учреждения не вошли в состоятельную сеть. Соответственно, значительное дублирование функций тормозит развитие медицинских учреждений.

Поэтому департамент предлагает сократить количество учреждений путем их слияния. К примеру, центры первичной медицинской помощи планируют объединить с детскими поликлиниками, а центр семейного здоровья сформировать на базе Детской городской клинической больницы №3, консультативно-диагностического центра №29, роддома №5 и консультативно-медицинского центра №6.

Предлагают объединить следующие медицинские учреждения:

В городскую клиническую больницу №10 присоединят больницу №5 и консультативно-медицинский центр №20.

В больницу №11 будут включены Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, городской психиатрический диспансер и городская клиническая инфекционная больница.

Консультативно-диагностический центр №6, консультативно-диагностический центр №29 и роддом №5 присоединят к детской городской клинической больнице №3.

Детская городская поликлиника №3 и детская городская поликлиника №4 — Центр первичной медико-санитарной помощи №2.

Детскую городскую поликлинику №6 — в Центр первичной медико-санитарной помощи №3.

Детский консультативно диагностический центр имени академика Б.Я. Резника — в Центр первичной медико-санитарной помощи №4.

Детскую городскую поликлинику №2 – в Центр первичной медико-санитарной помощи №5.

Детскую городскую поликлинику №5 и детскую городскую поликлинику №7 – в Центр первичной медико-санитарной помощи №16.

Детскую городскую поликлинику №1 — в Центр первичной медико-санитарной помощи №18.

Елена Колоденко сообщила на постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского горсовета, что такое объединение позволит сэкономить не менее 300 миллионов гривен из городского бюджета. Кстати, некоторые слияния произойдут только после завершения ремонтов за гранты европейских банков. По словам чиновницы, реорганизация не коснется врачей и медсестер. То есть их рабочие места сохранятся. Правда, административный персонал, бухгалтеры и другие немедицинские работники должны искать новую работу. Департамент обещает помочь с трудоустройством, а высвободившиеся средства будут направлены, в частности, на повышение зарплат медикам.

