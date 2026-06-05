Ключевые моменты:

В Одессе предлагают ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Проект решения уже подали для согласования и включения в повестку сессии.

Ранее аналогичное решение приняли в Белгород-Днестровской громаде.

Мораторий на русскоязычный культурный продукт в Одессе: что предлагают

О подготовке проекта решения в facebook сообщила депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая. По ее словам, документ уже прошел предварительное обсуждение с юридическим департаментом и официально подан для включения в повестку ближайшей сессии.

Речь идет именно о публичном использовании русскоязычного культурного продукта. В публикации депутата уточняется, что инициатива касается культурной сферы — музыки, мероприятий и других публичных форм распространения контента.

Квасницкая считает, что подобное решение должно было появиться раньше.

«Я глубоко убеждена, что такое решение должно появиться в Одессе еще в 2022 году. А может, еще в 2014-м. Ведь это вопрос безопасности», — заявила депутат.

Также она отметила, что в условиях войны важно усиливать позиции украинского языка в публичном пространстве. А также необходимо помочь тем, кто именно сейчас переходит на украинский.

Ранее похожее решение приняли в Белгород-Днестровской городской громаде. С 5 марта 2026 года там действует мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Речь идет о музыке, фильмах, литературе и публичных выступлениях.

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