Ключевые моменты:
- На сессию 29 апреля вынесут более 170 земельных проектов.
- Среди них — участки под МАФы, застройку и возможную продажу парков.
- Депутаты предупреждают о рисках незаконного захвата городской земли.
Распределение земли в Одессе: схема и риски застройки
На ближайшую сессию Одесский городской совет, запланированную на 29 апреля, планируют вынести более 170 проектов решений в так называемом «земельном блоке». Об этом заявила депутат горсовета Ольга Квасницкая. По её словам, в повестке дня собраны вопросы, касающиеся выделения земли под временные сооружения (МАФы), возможной застройки и передачи участков в аренду.
«Расчёт дельцов примитивен: поднять столько вопросов, чтобы у юридического отдела физически не хватило времени их обработать, и тихо, в закулисном заговоре, отложить голосование», — говорит депутат.
По словам Квасницкой, это лишь верхушка «бетонного айсберга» , отражённая в повестке ближайшей сессии. Механизм распределения городской земли продолжает работать без остановки, регулярно продуцируя новые решения.
Читайте также: «Ларечный бум»: почему в Одессе растут МАФы, несмотря на запреты
Квасницкая также описала предполагаемую схему:
- Сначала появляется временный объект (МАФ).
- Затем МАФ «незаметно» расширяется, оформляются права собственности.
- После чего оформляется аренда земли и градостроительные условия.
- В дальнейшем проводится «реконструкция», и в итоге вместо скромного киоска вырастает новый капитальный коммерческий объект.
Отдельное внимание депутат уделила экологическим последствиям. Она считает, что чрезмерное «бетонирование» города, уничтожение грунтов и дренажных зон может ухудшать способность Одессы справляться с неблагоприятными погодными условиями.
«Мы продолжаем бездумно заливать наш город бетоном. И последствия этого страшны: именно из-за тотального бетонирования, уничтожения грунтов и дренажных зон происходят трагедии и коллапсы, которые мы все тяжело пережили осенью. Город просто теряет способность дышать и справляться со стихией», — отмечает депутат.
По теме: Аркадийское плато: элитный район Одессы без инфраструктуры и с рисками под ногами