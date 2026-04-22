Ключевые моменты:

На сессию 29 апреля вынесут более 170 земельных проектов.

Среди них — участки под МАФы, застройку и возможную продажу парков.

Депутаты предупреждают о рисках незаконного захвата городской земли.

Распределение земли в Одессе: схема и риски застройки

На ближайшую сессию Одесский городской совет, запланированную на 29 апреля, планируют вынести более 170 проектов решений в так называемом «земельном блоке». Об этом заявила депутат горсовета Ольга Квасницкая. По её словам, в повестке дня собраны вопросы, касающиеся выделения земли под временные сооружения (МАФы), возможной застройки и передачи участков в аренду.

«Расчёт дельцов примитивен: поднять столько вопросов, чтобы у юридического отдела физически не хватило времени их обработать, и тихо, в закулисном заговоре, отложить голосование», — говорит депутат.

По словам Квасницкой, это лишь верхушка «бетонного айсберга» , отражённая в повестке ближайшей сессии. Механизм распределения городской земли продолжает работать без остановки, регулярно продуцируя новые решения.

Квасницкая также описала предполагаемую схему:

Сначала появляется временный объект (МАФ).

Затем МАФ «незаметно» расширяется, оформляются права собственности.

После чего оформляется аренда земли и градостроительные условия.

В дальнейшем проводится «реконструкция», и в итоге вместо скромного киоска вырастает новый капитальный коммерческий объект.

Отдельное внимание депутат уделила экологическим последствиям. Она считает, что чрезмерное «бетонирование» города, уничтожение грунтов и дренажных зон может ухудшать способность Одессы справляться с неблагоприятными погодными условиями.

«​Мы продолжаем бездумно заливать наш город бетоном. И последствия этого страшны: именно из-за тотального бетонирования, уничтожения грунтов и дренажных зон происходят трагедии и коллапсы, которые мы все тяжело пережили осенью. Город просто теряет способность дышать и справляться со стихией», — отмечает депутат.

