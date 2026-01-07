Ключевые моменты:

Налоговая признала долг по аренде земли после обращения журналистов.

Речь идет об участке под Летним театром в Городском саду — в центре Одессы.

Конкретную сумму доначислений контролирующий орган не обнародовал.

Налоговая служба пересмотрела начисления арендной платы за земельный участок под Летним театром в Городском саду после обращения журналистов «Одесской жизни». Ранее контролирующий орган не фиксировал существенного долга.

Речь идет о земле в самом центре Одессы, арендная плата за которую по договору должна была составлять около 1,6 млн гривен в год. Детали проверки и причины пересмотра начислений стали известны в ходе журналистского расследования.

За аренду земли под Летним театром недоплачивали втрое

Как сообщили в налоговой в ответе на запрос редакции «Одесской жизни», ведомство провело проверку и доначислило арендные платежи компании-арендатору. При этом конкретную сумму доначислений налоговики пока не обнародовали.

Речь идет о земельном участке в самом центре Одессы — на территории Городского сада, где расположен Летний театр. По договору аренды, заключенному в 2016 году, годовая плата за пользование землей должна была составлять около 1,6 млн гривен. Однако фактические платежи за несколько лет оказались значительно ниже.

Ранее налоговая служба сообщала об отсутствии существенного долга по аренде, однако после повторного обращения журналистов и анализа документов позицию пересмотрели.

Детальный анализ договора аренды, начислений и фактических платежей, а также возможных причин занижения арендной платы редакция «Одесской жизни» опубликовала в собственном расследовании.

