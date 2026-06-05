Ключевые моменты:
- Трагический инцидент произошел сегодня вечером, 5 июня, в Одессе на улице Пантелеймоновской.
- По данным полиции, 11-летняя девочка прыгнула с крыши 17-этажного дома, в котором жила.
- Ребенок упал на крышу пристройки, где расположен торговый центр, и погиб на месте от полученных травм.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в центре города. Трагедия произошла сегодня вечером, 5 июня, на улице Пантелеймоновской, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
По предварительной информации правоохранителей, девочка прыгнула с крыши 17-этажного жилого дома, в котором жила. Она упала на крышу пристройки, где размещен торговый центр. От полученных травм погибла на месте.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали и причины произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Ранее Одесса почтила память детей, чьи жизни оборвала война.
Фото иллюстративное