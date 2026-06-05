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Трагический инцидент произошел сегодня вечером, 5 июня, в Одессе на улице Пантелеймоновской.

По данным полиции, 11-летняя девочка прыгнула с крыши 17-этажного дома, в котором жила.

Ребенок упал на крышу пристройки, где расположен торговый центр, и погиб на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в центре города. Трагедия произошла сегодня вечером, 5 июня, на улице Пантелеймоновской, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По предварительной информации правоохранителей, девочка прыгнула с крыши 17-этажного жилого дома, в котором жила. Она упала на крышу пристройки, где размещен торговый центр. От полученных травм погибла на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали и причины произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее Одесса почтила память детей, чьи жизни оборвала война.

Фото иллюстративное