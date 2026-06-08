Ключевые моменты:

Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 50,07% голосов и получает 64 из 105 мест в парламенте.

Пашинян назвал результат выборов «исторической победой» для страны.

Выборы проходили на фоне политического и экономического давления со стороны России, выступавшей против прозападного курса Армении.

Поражение пророссийских сил свидетельствует о том, что политика давления Москвы не достигла желаемого результата.

Победа несмотря на шантаж Кремля

В Армении завершились судьбоносные парламентские выборы, ставшие настоящей битвой за геополитический курс страны. По предварительным данным, партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» одерживает убедительную победу, одержав более 50% поддержки избирателей.

На утро 8 июня, после подсчета голосов из подавляющего большинства участков, политическая сила Пашиняна набирает 50,07% голосов, что обеспечивает ей 64 депутатских мандата из 105 в парламенте. Второе место заняла партия «Сильная Армения» (23,35%), а третьим финишировал блок «Армения» (9,86%). Общая явка избирателей составила 58,97%.

Сам Никол Пашинян уже назвал этот результат «исторической победой», гарантирующей развитие и вечность Республики Армения.

Добавим, что избирательный процесс проходил в условиях беспрецедентного давления со стороны РФ. Кремль пытался помешать переизбранию Пашиняна, опасаясь окончательного закрепления прозападного курса страны. К слову, Путин во время саммита ЕАЭС открыто заявил, что Армению может постигнуть «украинский сценарий» из-за ее стремления к евроинтеграции. Ранее он также потребовал от Еревана проведения референдума по выбору между ЕС и Таможенным союзом. Кроме того, Россия ввела запрет на ввоз армянских сельскохозяйственных товаров и коньяка, а также использовала газовые угрозы. Даже РФ отозвала своего посла из Еревана для консультаций.

По мнению политического обозревателя Виталия Портникова, Россия десятилетиями использовала конфликт вокруг Нагорного Карабаха для контроля над Арменией и Азербайджаном. После поражения Армении во второй Карабахской войне и смены внешнеполитического курса премьера Никола Пашиняна отношения Еревана с Москвой существенно ухудшились. По словам Портникова, нынешнее руководство Армении стремится искать новых международных партнеров и постепенно удаляется от Кремля, пытаясь нормализовать отношения с соседями и укрепить свою независимость.

По мнению автора, влияние России на Южном Кавказе ослабевает, а важную роль в этом играет украинское сопротивление российской агрессии, ограничившее возможности Москвы сохранять контроль над регионом.

Поражение пророссийских сил на выборах свидетельствует о том, что политика шантажа и устрашения со стороны РФ привела к обратному результату, укрепив стремление армянского общества к реальной субъектности.

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