Ключевые моменты:

Одной из ключевых целей РФ в 2025 году был выход к Одессе для полной изоляции Украины от Черного моря.

Силы обороны сорвали планы агрессора, не допустив прорывов на стратегически важных направлениях и сохранив контроль над побережьем.

За прошедший год потери врага превысили 418 тысяч человек, что лишает его возможности наращивать группировку.

Украинскому командованию удалось снизить уровень собственных потерь личного состава на 13%.

По словам Сырского, противник планировал не только захват территорий на востоке и юге, но и рассчитывал на глубокий прорыв в сторону Одессы.

«Российский агрессор… имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю. Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций», – подчеркнул Главнокомандующий.

Он отметил, что благодаря самоотдаче украинских воинов враг понес колоссальные потери: за год армия оккупантов сократилась более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными. Сырский также акцентировал внимание на том, что Силам обороны удалось уменьшить число собственных потерь на 13% по сравнению с предыдущими периодами.

На данный момент ситуация на фронте позволяет системно истощать врага, не давая ему реализовать стратегические цели, в том числе и по захвату черноморского побережья.

