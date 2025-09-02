Одесса уже не та, все с ног на голову, вот когда-то, понаехали… Достаточно стандартный набор фраз, который слышат новые жители города. Хотя критики новой Одессы забывают, что именно те, кто «понаехи», и были создателями городской культуры, традиций, архитектуры – всего того, за что местные автохтоны так любят свой город.

Я не знаю, какой Одесса была много лет назад и не понимаю изречения «настоящая Одесса». Для меня она настоящая и неповторимая ежесекундно, как неповторим и тот момент, когда я попала сюда впервые.

«Целая Одесса и полуостров Крым»

«Добро пожаловать в город-герой Одессу» и огромный сине-желтый флаг – это первое, что бросилось в глаза пассажирам поезда «Симферополь – Одесса» 6 апреля 2014-го, среди которых была и я. «Я – дома, я – в Украине» – моя первая мысль, а первое действие – поток слез, который я сдерживала в Крыму в течение нескольких месяцев, пообещав себе, что российские оккупанты их не увидят.

Хотя и дома в привычном понимании ни у кого из нас тогда не было, и принадлежность Одессы к украинской идентичности еще не раз будет вызывать сомнения, я чувствовала, что здесь реализовать сценарий Крым-2 вряд ли удастся, впрочем, как и долго тосковать.

Нас, крымчан, в тот же вечер ласково приютил один из корпусов санатория «Куяльник». На следующее утро знакомство с городом я начала с общественного транспорта.

Где находится седьмая задняя?

– Седьмая задняя, ​​– толкая меня в бок, обращается пассажир маршрутного такси, стоящий рядом.

– Простите, чья седьмая задняя? – спрашиваю я удивленно. Вокруг смех, а ближайший дедушка, улыбаясь, говорит:

– Таки вы приживетесь в Одессе.

Кто бы что ни говорил, но то, что в Одессе дорогу следует переспрашивать трижды, я поняла почти сразу, как только вышла из маршрутки. Именно после третьего, на этот раз правильного ответа, я с подругой наконец-то направляюсь к зданию Главпочтамта в сопровождении колоритного «одесского дедушки», который во что бы то ни стало хотел нас проводить. Останавливаясь возле каждого дома, мы выслушиваем краткую лекцию по топонимике, городским обычаям и рецептам «одесской кухни».

– Девочки, ну что вы переживаете, Крым, Крым, – он же полуостров, а Одесса – она же целая! Целое всегда лучше, чем половина! Я что, неправду говорю? – На такую ​​тираду и выражение лица нашего спутника не рассмеяться было нереально.

Знакомство со знаменитым Привозом

Позже мы направляемся к месту, о котором слышал каждый житель нашей страны, даже тот, который никогда не бывал в Одессе.

Привоз. Шумное, пестрое, интересное, разнообразное, веселое (особенно когда у тебя воруют последние гривны), «честное» – о чем тебе напоминают таблички с надписями «точный вес» – все это вместе производит неповторимое впечатление. Приобрести качественную и дешевле, чем в других местах, продукцию на Привозе – это целое искусство, которому я училась не один месяц. И хотя сейчас благодаря разным супермаркетам рядом с домом можно купить практически все, я продолжаю ездить на Привоз не столько за продуктами, сколько за впечатлениями и настроением. Продавщицы, соперничающие с покупателями в искусстве торга, интеллигентная перебранка, рекламные слоганы и высказывания продавщиц, не снившиеся самым креативным менеджерам: «вашей наглости даже раки не выдержали, покраснели», «скумбрия, пока не уставшая», «не мните персики, это вам не Кардашьян», «не берете, так хоть попробуйте и похвалите», «мне стыдно за ваш взгляд на мои креветки» – оставляют после себя воспоминания, которые будут всплывать в памяти в трудные времена.

Неповторимые одесситы: как встретили крымчан в 2014-м

В ближайшие несколько недель мы знакомились с красотой куяльницких пейзажей, репертуаром городских театров и… людьми. Именно они в этот сложный 2014-й вернули мне веру в человечность, доброту и патриотизм. Что в «Куяльнике» живут крымчане, тогда не знал разве что ленивый к новостям одессит. Каждый вечер, возвращаясь в номер, я первый и последний раз в жизни видела незнакомых людей, которые приносили какие-то вещи, детские памперсы, билеты в кино, посуду, теплые одеяла и т.д. Особенно мне запомнилась бабушка, которая везла в кравчучке домашнюю консервацию для наших военных и долго извинялась, что, к сожалению, у нее больше ничего нет.

Но у нее, как и у сотен других одесситов, есть гораздо больше: искренняя душа, доброта и уважение к нашим защитникам. И именно за это я люблю мой новый дом – за преданных людей, на которых можно всегда положиться в трудную минуту.

С днем ​​рождения, город искренних людей, ласкового моря и неугасающего юмора!

Любовь не с первого взгляда

— Ооо… садитесь поудобнее! — говорю я, когда рассказываю этот знаменитый эпизод моей жизни. Он уже стал легендой и занимает важное место в рассказах о моем теплом и голом (да, именно так!) знакомстве с Одессой.

В Одессу я приехала не только как переселенка из украинского Севастополя, но и как «студентка обычная» к маме в гости (такой же переселенке из Крыма). И если вы ждете, что я сейчас начну рассказывать о том, как с первого взгляда влюбилась в Одессу, так таки нет… Встретила меня Одесса-мама своеобразно.

Что прежде всего делают студенты из других городов, когда приезжают в Одессу? Конечно, идут на пляж! Вместе с другом мы бежим за теплыми волнами и южным загаром! Прекрасный день, настроение – что надо, водичка теплая, на учебу еще не скоро. Жаждущие соленых брызг, добрых полтора часа мы наслаждались морем. Немножко посиневшие, но счастливые, смеясь, начинаем искать, где же наши пляжные полотенца? Улыбки постепенно исчезают с наших недавно счастливых лиц и мы понимаем, что у нас украли все!

И теперь мы богачи – у каждого по купальному костюму.

Самое неприятное, что, кроме вещей и телефонов, исчезли наши документы. Зачем брать документы на пляж, спросите вы. Просто у переселенцев своя логика, документы рядом должны быть всегда, ты ведь никогда не знаешь, когда придется убегать. Стою я красивая, босоногая, в купальнике, звоню маме с чужого номера и говорю: «Мам, ты только не волнуйся, я в полиции». Понятно, что мама после этих слов ничуть не волновалась. О чем позже рассказала в ярких красках с использованием не то чтобы нецензурной, но и не ласковой лексики.

Квест «отыщи документы» по совету полицейских начался с ближайшей свалки, именно туда обычно воры выбрасывают украденные бумаги. В молодости веришь, что даже воришки имеют сердце и бросят документы где-то рядом. То ли крадуны были бессердечны, то ли мы слишком наивны, но ничего нам тогда найти не удалось.

После угасшей надежды потихоньку с наших лиц исчезала и улыбка. К вечеру становится прохладно, а наша одежда согревала разве что чувство приличия. После знакомства со всеми мусорниками в районе километра и впитав в себя некоторые их ароматы, мы начали путь к маминому дому. Через час решили отдохнуть на ближайшей скамейке.

Зубы как повод для радости

Навстречу нам шла, а точнее сказать – плыла женщина, возраст которой угадать было сложно. Однако ее принадлежность к местным жителям стала понятна сразу, как только она начала разговор.

– Деточка, а где же улыбка? Вы же в Одессе – столице хорошего настроения!

– Какого хорошего! Вещи украли, документы украли, в полиции никто никого не ищет, что за бандитский город…

– Эх, деточка. Печально, но это же не главное. Главное, что пока зубы свои, улыбаться нужно всегда и желательно широко.

Сказать, что мы начали смеяться, ничего не сказать. Мы хохотали так, что некоторые прохожие, которые раньше пугались в центре города людей в одних купальниках, вообще стали спорить между собой: мы пьяны или страдаем еще более тяжелыми зависимостями.

Женщина не спеша поплыла дальше, а я в тот момент поняла, что чувство юмора – это такая штука, что может спасти при любых обстоятельствах, и в Одессе ее есть. И когда мне становится грустно или тревожно, я подхожу к зеркалу и улыбаюсь, слава Богу, «всеми своими зубами».

Таки Одесса – город, умеющий оставить след в сердце. Чуть позже я влюблюсь в ее архитектуру и, самое главное, в ее людей – творческих, самобытных, открытых и веселых. И это дает мне возможность расти творчески и шаг за шагом открывать тайны и загадки уже моего города.

Будь нам, Одесса, а мы – будем для тебя. Спасибо за все, твои новые жители!

