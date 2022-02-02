Спроси у доктора: что делать, если воспалился язык?

Если у вас во время еды или при разговоре стал возникать дискомфорт во рту, изменился вкус привычных продуктов или появилось чувство, будто язык увеличился в размерах, – не медлите с обращением к врачу.

Отчего может воспалиться язык и какими последствиями это чревато, объяснила стоматолог-терапевт Наталья Головня.

Какие виды и формы бывают?

Глоссит – это воспалительный процесс, развивающийся в тканях языка. Патология имеет множество классификаций. Глоссит может быть поверхностным и глубоким, острым и хроническим, первичным и вторичным, катаральным (протекает с покраснением, отеком, усиленным слюноотделением) и десквамативным (внешний вид языка меняется вследствие болезней пищеварительного тракта или нарушения обмена веществ). Отдельно выделяются также врожденные аномалии развития языка: складчатый и ромбовидный глосситы, которые зачастую не причиняют человеку особых неудобств и не требуют лечения.

Также бывает гнойное воспаление языка (абсцесс или флегмона), при котором необходимо срочное хирургическое вмешательство.

Отчего возникает воспаление языка?

К основным причинам возникновения глоссита относят поражение слизистой языка бактериями или вирусами, термические или химические ожоги ротовой полости, механические травмы языка (из-за острых краев пломб или неправильно подобранных зубных протезов), наличие хронических заболеваний внутренних органов, стоматита, аллергии.

Факторами риска для развития патологии считаются также вредные привычки, применение слишком агрессивных ополаскивателей для полости рта, прием некоторых лекарств. Хроническому течению глоссита способствуют длительное воздействие травмирующего фактора, дисбактериоз, авитаминоз, общее снижение иммунитета.

Иногда причиной заболевания может стать наследственная предрасположенность и врожденные аномалии.

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Как проявляется воспаление языка?

Проявления глоссита во многом зависят от формы заболевания. Например, при остром течении наблюдается воспаление языка, изменение структуры и цвета его тканей. Тогда как основной симптом хронического глоссита – образование на языке наростов, похожих на папилломы.

К характерным общим симптомам патологии можно отнести отечность и увеличение объема языка, покалывание или жжение при разговоре или приеме пищи, изменение вкусовых ощущений, боли различной интенсивности, покраснение или синюшность слизистой, неприятный запах изо рта, появление на языке налета различного цвета и плотности.

При тяжелых и осложненных формах глоссита ухудшается и общее состояние пациента. Выраженный инфекционно-воспалительный процесс может сопровождаться слабостью, повышением температуры тела, пульсирующей болью, затруднением глотания, нарушением речи.

К какому врачу обращаться?

Диагностикой и лечением глоссита в основном занимается врач-стоматолог. Обычно специалист может выявить заболевание на основе осмотра ротовой полости. Большинство глосситов имеют специфическую клиническую картину, позволяющую врачу определить тип патологии и даже причину ее возникновения. Но могут потребоваться дополнительные анализы и обследования, консультации других узких специалистов – отоларинголога, гастроэнтеролога, аллерголога.

Терапевтические меры при глоссите направлены в первую очередь на устранение его симптомов, а также на лечение основного заболевания, спровоцировавшего развитие воспалительного процесса в тканях языка. Могут быть назначены иммуномодуляторы, противовоспалительные и антибактериальные препараты, специальные аппликации на слизистую рта и лечебные полоскания. Кстати, для этого подойдут и народные средства: помимо фурацилина и хлоргексидина, медики одобряют полоскания рта раствором пищевой соды, отварами ромашки, шалфея и календулы.

Диета и профилактика при глоссите

На время лечения пациенту придется изменить рацион, исключив из него слишком твердую, горячую, острую, кислую и сладкую пищу. Рекомендуются протертые супы, слизистые каши, пюре. Кроме того, больному нужно меньше говорить, чтобы обеспечить языку покой.

Для профилактики глоссита нужно дважды в год посещать стоматолога, своевременно пломбируя зубы, ухаживая за зубными протезами и проводя профессиональную гигиену ротовой полости. В домашних условиях необходимо дважды в день чистить не только зубы, но и язык, а также полоскать рот теплой водой после каждого приема пищи.

Ирина Лебединец

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