Ключевые моменты:

За время гололеда одесситы протестировали десятки народных способов защиты от падений: от наждачки на подошвах до шерстяных носков.

Метод «носки поверх обуви» признан рабочим только при использовании грубой шерстяной ткани.

Популярные советы из интернета, такие как использование лака для волос на подошву, на практике оказались неэффективными и даже опасными.

Самым надежным, но не всегда универсальным средством горожане считают покупные съемные шипы (ледоходы).

Самоотверженность и шерстяные носки

Занятную историю рассказала нам наша читательница Наталья:

«В пятницу вечером я выходила из магазина – и будто попала на каток. Повсюду ледяное «зеркало». Я даже всерьез подумала: может, сесть на картонку и просто доехать домой?.. Было бы быстрее и безопаснее.

И тут навстречу мне идёт бабушка с палочкой. Медленно, осторожно, но упрямо.

Я говорю ей:

– Может, лучше домой? Тут же совсем не пройти, скользко.

А она спокойно так отвечает:

– Мне надо. У дочери завтра день рождения. Я подготовилась. Носки на ботинки надела, как-то дойду.

Вот такая самоотверженность с лайфхаком от пожилого человека!»

И, как оказалось, этот старый «бабушкин» метод оказался одним из самых обсуждаемых в сети. Но тут есть нюанс: опытные пользователи предупреждают, что обычные тонкие носки (вроде «житомирских») не спасут – нужны только грубые шерстяные, которые создают нужное трение. А гладкий трикотаж лишь добавит экстрима на льду.

Вторым по популярности стал метод с металлической сеткой для мытья посуды, которую советуют крепить на подошву. Мнения одесситов разделились: одни называют это спасением, другие – бесполезной тратой времени. «Пробовали эти железные мочалки – полная ерунда, все равно скользишь», – пишут горожане в местных пабликах.

Народный рейтинг: от опасного лака до спасительных шипов

Разбираясь в многообразии народных методов, одесситы составили свой антирейтинг «вредных советов» и список действительно рабочих схем:

Лак для волос: Абсолютный аутсайдер. После нанесения подошва становится еще более гладкой и опасной. После такого «тюнинга» обувь превращается в настоящие коньки, а прогулка по тротуару – в опасный аттракцион.

Абсолютный аутсайдер. После нанесения подошва становится еще более гладкой и опасной. После такого «тюнинга» обувь превращается в настоящие коньки, а прогулка по тротуару – в опасный аттракцион. Наждачная бумага: Сама по себе идея рабочая – абразив действительно отлично цепляется за лед – однако на практике возникла техническая сложность: даже самый сильный клей быстро сдается под воздействием влаги и соли, из-за чего наждачка отлетает уже через несколько метров.

Сама по себе идея рабочая – абразив действительно отлично цепляется за лед – однако на практике возникла техническая сложность: даже самый сильный клей быстро сдается под воздействием влаги и соли, из-за чего наждачка отлетает уже через несколько метров. Ледоходы (шипы): Пожалуй, самый надежный вариант. Они обеспечивают максимальную устойчивость, хотя и здесь не обошлось без нюансов: конструкция шипов довольно специфична, и натянуть их на модельную обувь или сапоги с нестандартной подошвой бывает крайне непросто.

Отдельной проблемой для молодых родителей стали детские коляски. Одесситы признаются, что надежного способа удерживать коляску на льду они так и не придумали.

И, конечно, самый верный и действенный лайфхак в такую погоду – если есть возможность, оставаться дома. Ну, а если нет – запасайтесь терпением, устойчивой обувью и, по возможности, шипами.

И все-таки хорошо, что потепление уже на подходе, и весна совсем близко. Лед растает, и прогулки по улицам снова станут безопасными и приятными.

Читайте также: Дороги и транспорт в одних руках: в Одессе готовят масштабное слияние департаментов.