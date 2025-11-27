Ключевые моменты:

Из-за постоянных атак дронов Арциз настаивает на официальном статусе территории боевых действий.

Руководство громады обратилось в Министерство обороны и Министерство развития общин.

Жители теряют социальные гарантии, если их громада не имеет статуса.

Арциз под постоянными обстрелами

Руководители Арциза официально обратились в Министерство обороны Украины и Министерство развития общин с просьбой включить Арцизскую территориальную громаду в Перечень населенных пунктов, на которых проходят боевые действия. Несмотря на то, что Арцизскоя громада неоднократно подвергалось обстрелам, ее не внесли в этот документ.

По информации Одесского регионального отделения Ассоциации городов Украины, местные депутаты отмечают, что Арцизская громада подвергалась атакам БпЛА, в результате которых повреждались объекты гражданской и критической инфраструктуры, возникали перебои в энергосистеме и тому подобное. Все это подтверждено официальными сообщениями местных властей и служб реагирования.

Добавим, что в Перечень были включены громады, которые, по словам депутатов, не подвергались обстрелам и не расположены на прифронтовых или приграничных территориях.

Жители теряют социальные гарантии

Арцизский горсовет настаивает на том, чтобы включить общину в Перечень территорий боевых действий. Это позволит восстановить социальную защиту для жителей и закрепить их права в соответствии с законодательством Украины. Ведь жители громад, получивших статус территории боевых действий, могут получить определенные льготы:

Сотрудникам учреждений, в частности в сфере образования и медицины, могут повышать зарплату до 50% от должностного оклада.

В определенных условиях могут временно запрещать проведение некоторых проверок бизнеса.

Бизнес может получать налоговые льготы или освобождение от уплаты отдельных налогов

Изменяется порядок оплаты земли.

Кроме этого, включение территорий в Перечень дает право выехавшим жителям получить статус внутренне перемещенного лица и соответствующие социальные выплаты.