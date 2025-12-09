Ключевые моменты:

Результаты НМТ-2025 в Одесской области хуже средних по Украине, особенно по истории Украины.

Департамент образования призывает усилить преподавание истории, природоведческих предметов.

В 2026 году вступительная кампания будет проходить в формате НМТ с обязательными предметами.

МОН рассматривает варианты тестирования в один или два дня.

Ученики плохо знают историю Украины

По информации главы департамента образования Одесской области Александра Лончака, результаты тестирования НМТ в регионе имеют негативную тенденцию. Ведь процент учеников, не преодолевших проходной балл по обязательным предметам, выше среднего по Украине. Однако количество участников, успешно сдавших украинский язык и математику, возросло. В то же время увеличилось количество набравших более 180 баллов.

По словам Александра Лончака, наиболее негативная ситуация с историей Украины. Ведь количество участников, не преодолевших порог, увеличилось. Именно поэтому необходимо активизировать работу по преподаванию истории Украины, природоведческих дисциплин, а также уделить большее внимание навыкам работы с большими объемами информации, логике и критическому мышлению.

Что касается 2026 года, то вступительная кампания снова пройдет в формате НМТ, где обязательны украинский язык, математика и история Украины. Четвертый предмет абитуриенты смогут самостоятельно выбрать: иностранный язык, украинская литература, биология, химия, физика или география. Правда, МОН еще не определил окончательно формат проведения тестирования. Возможен вариант двухдневной сдачи тестирования. По мнению Лончака, оптимально распределить тесты на два дня.

Добавим, в этом году в основной сессии НМТ зарегистрировались 18896 абитуриентов, из них 17460 приняли участие в тестировании. Учащиеся проходили тестирование в 61 экзаменационном центре, 36% из которых функционировали в укрытиях. В планах и дальше расширять возможности для проведения тестов именно в безопасных помещениях.

