Ключевые моменты:

Завтра, 25 декабря, с 13:30 в центре Одессы ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничного щедрования «Рождество на побережье свободы».

Движение будет перекрыто в районе улиц Ланжероновской, Ришельевской, Дерибасовской, Европейской и Приморского бульвара.

Вносятся временные изменения в в схемы движения автобусных маршрутов №220а и №221.

Так, с 13:30 и до завершения мероприятия будет временно ограничено движение автотранспорта по следующему маршруту: ул. Ланжероновская (центральный вход в Одесский национальный академический театр оперы и балета) – ул. Ришельевская – ул. Дерибасовская – ул. Европейская – Европейская площадь – Приморский бульвар (памятник Дюку де Ришелье) – административное здание Одесского городского совета (Биржевая площадь, 1) – ул. Ланжероновская.

Также в связи с ограничением движения автотранспорта вносятся временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта:

автобусного маршрута № 220а:

в направлении движения в Экономический университет – от ул. Европейской на ул. Нины Строкатой, ул. Преображенскую и дальше по маршруту;

автобусного маршрута № 221:

в направлении движения к Новому рынку – от ул. Греческой на ул. Ришельевская, ул. Нины Пестрой, пл. Веры Холодной, Соборная площадь, ул. Киры Муратовой и дальше по маршруту.

