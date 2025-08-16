Ключевые моменты:

16 августа в Одессе и области сохранится жаркая и сухая погода без осадков;

Температура воды в Черном море около 22-23°C, то есть вода комфортная для купания;

Волнение моря легкое, уровни воды вдоль побережья и в лиманах безопасные.

Согласно прогнозу на 14 дней, средняя температура воды будет держаться в пределах 24–26°C. Но вблизи берега вода может быть немного прохладнее указанных значений.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и Одесской области сохранится жаркая и сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем она поднимется до 28-30°С, а по области местами – до 33°С.

Температура морской воды составит 22-23°С – это достаточно комфортный показатель для купания.

Волнение моря остается легким, а уровни моря вдоль побережья и в лиманах – безопасными.

По данным ресурса Seameteo, на прошлой неделе температура воды в Одессе, в среднем за день составляла +25°C. Согласно прогнозу на ближайшие 14 дней средняя температура воды будет держаться в пределах 24-26°C.

В то же время, как отмечается, температура моря в Одессе вблизи берега может быть немного прохладней от указанных данных в прогнозе.

Фото Александра Бурлака