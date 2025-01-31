Об этом говорится в сообщении телеграм-канала “Одесской Жизни”.

Подробности рассказал в эфире телемарафона Единых новостей глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, пострадали помещения литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии.

Там выбиты окна и повреждены фасады.

Также глава области уточнил данные по одному из трех пострадавших. Это парень 2006 года рождения. Он получил ранения и госпитализирован.

Ранее мы сообщали, что, по предварительным данным, целью врага был пятизвездочный отель и одно из красивейших зданий в городе. В результате здание памятника архитектуры сильно повреждено.

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