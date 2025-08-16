очереди отключения света

Ключевые моменты:

  • Отключения света в Одессе сегодня связаны с плановыми ремонтными работами;
  • Без света до вечера останутся ряд улиц в ведении Центральногом и Северного РЭС. Работы продлятся до 19:00-20:00 часов.
  • Несмотря на нестабильность энергосистемы Украины из-за атак РФ, речь идет именно о плановых отключениях, а не стабилизационных графиках.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Света не будет до 19:00-20:00 часов вечера по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Гранатная, 1-16б;
  • Греческая, 23-40;
  • Дальницкая, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;
  • Европейская, 18–31/33;
  • Святослава Караванского, 33;
  • Мясоедовская, 11, 17, 21, 23, 25;
  • Анны Михайленко, 18-51;
  • Михайловская, 17;
  • Йозефа Прибика, 7-28Б;
  • Ришельевская, 12, 14;
  • Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
  • Степовая, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;
  • Столярского, 4-Г;
  • Нины Строкатой, 35;
  • Ивана Фунтового, 42-54;
  • Богдана Хмельницкого, 3;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Красный, 4, 6, 8, 8/10;
  • пер. Ивана Луценко, 25, 27;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Среднефонтанский, 19-27а;
  • просп. Леси Украинки, 6/1, 16/3, 16/корп. 1, 16/корп. 2, 16/корп. 4.

Работы до 19:00-20:00.

Северный РЭС

  • Каменщиков, 112-124А, 295-305;
  • Республиканская, 226-343а;
  • Хаджибейская дорорга, 407–515.

Работы до 20:00.

В то же время, несмотря на то, что ситуация со светом в Украине остается нестабильной после множества российских атак на энергообъекты страны о введении стабилизационных отключений света энергетики не сообщают.

