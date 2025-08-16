Ключевые моменты:
- Отключения света в Одессе сегодня связаны с плановыми ремонтными работами;
- Без света до вечера останутся ряд улиц в ведении Центральногом и Северного РЭС. Работы продлятся до 19:00-20:00 часов.
- Несмотря на нестабильность энергосистемы Украины из-за атак РФ, речь идет именно о плановых отключениях, а не стабилизационных графиках.
Об этом пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
Света не будет до 19:00-20:00 часов вечера по таким адресам:
Центральный РЭС
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Гранатная, 1-16б;
- Греческая, 23-40;
- Дальницкая, 1-5, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;
- Европейская, 18–31/33;
- Святослава Караванского, 33;
- Мясоедовская, 11, 17, 21, 23, 25;
- Анны Михайленко, 18-51;
- Михайловская, 17;
- Йозефа Прибика, 7-28Б;
- Ришельевская, 12, 14;
- Среднефонтанская, 27, 27а, 57, 59, 61, 63;
- Степовая, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/корп.15;
- Столярского, 4-Г;
- Нины Строкатой, 35;
- Ивана Фунтового, 42-54;
- Богдана Хмельницкого, 3;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Красный, 4, 6, 8, 8/10;
- пер. Ивана Луценко, 25, 27;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Среднефонтанский, 19-27а;
- просп. Леси Украинки, 6/1, 16/3, 16/корп. 1, 16/корп. 2, 16/корп. 4.
Работы до 19:00-20:00.
Северный РЭС
- Каменщиков, 112-124А, 295-305;
- Республиканская, 226-343а;
- Хаджибейская дорорга, 407–515.
Работы до 20:00.
В то же время, несмотря на то, что ситуация со светом в Украине остается нестабильной после множества российских атак на энергообъекты страны о введении стабилизационных отключений света энергетики не сообщают.
