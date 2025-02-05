Стекло под ногами… Люди все еще фотографируют ужасные последствия удара баллистическими ракетами типа «Искандер». Почти неделя прошла с той пятницы, а тут такая тишина…

Исторический центр Одессы, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО… Смотрите, какой он сейчас. И это только фотографии, фиксирующие ситуацию снаружи. Все это теперь называется достаточно серьезными последствиями.

Одесса за эти дни попала в двадцатку самых опасных городов Европы.

Каждый шаг – боль… Стекло под ногами напоминает: надо быть осторожнее, когда попадаешь сюда, когда видишь это все – гостиницу «Бристоль», здание Филармонии, банк, музеи, жилые дома и все остальное, что истерзано рашистскими ракетами.

Как сообщала «Одесская жизнь», разной степени повреждения получили около 15 памятников культурного наследия. Воздействие атаки на состояние основных конструкций еще будут оценивать специалисты после дополнительного обследования.

Сейчас же почти все здесь – за ограждающими лентами. А на окна смотреть без боли нельзя: сейчас их закрывают фанерой, ведутся и другие первые неотложные работы…

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