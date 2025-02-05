Отель "Бристоль" в Одессе после обстрела 31 января 2025
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Стекло под ногами… Люди все еще фотографируют ужасные последствия удара баллистическими ракетами типа «Искандер». Почти неделя прошла с той пятницы, а тут такая тишина…

Исторический центр Одессы, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО… Смотрите, какой он сейчас. И это только фотографии, фиксирующие ситуацию снаружи. Все это теперь называется достаточно серьезными последствиями.

Центр Одессы после обстрела
Центр Одессы после обстрела, окна
Центр Одессы после обстрела, окно
Центр Одессы после обстрела, разбитое окно
Центр Одессы после обстрела, банк
Центр Одессы после обстрела, фасад банка

Одесса за эти дни попала в двадцатку самых опасных городов Европы.

Каждый шаг – боль… Стекло под ногами напоминает: надо быть осторожнее, когда попадаешь сюда, когда видишь это все – гостиницу «Бристоль», здание Филармонии, банк, музеи, жилые дома и все остальное, что истерзано рашистскими ракетами.

Центр Одессы после обстрела, разбиты окна
Центр Одессы после обстрела, табличка
Центр Одессы после обстрела, авто
Отель "Бристоль" в Одессе после обстрела 31 января 2025
Центр Одессы после обстрела, отель Бристоль
Центр Одессы после обстрела, у отеля

Как сообщала «Одесская жизнь», разной степени повреждения получили около 15 памятников культурного наследия. Воздействие атаки на состояние основных конструкций еще будут оценивать специалисты после дополнительного обследования.

Сейчас же почти все здесь – за ограждающими лентами. А на окна смотреть без боли нельзя: сейчас их закрывают фанерой, ведутся и другие первые неотложные работы…

Центр Одессы после обстрела, филармония
Центр Одессы после обстрела, окна филармонии
Центр Одессы после обстрела, у филармонии
Центр Одессы после обстрела, разрушения
Центр Одессы после обстрела, ограждение
Центр Одессы после обстрела, скульптура

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