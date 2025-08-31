Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и на побережье области 31 августа будет держаться на уровне +20…+21°С.

Воздух прогреется днём до +29°С, местами возможно повышение до +32°С.

Температура морской воды в Одессе 31 августа

По данным синоптиков Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, в воскресенье, 31 августа температура морской воды возле Одессы составит около +20…+21°С.

“Это комфортный показатель для купания в конце лета”, — сообщили в Одесском гидрометцентре.

Волнение моря — лёгкое, уровни моря в лиманах и вдоль побережья остаются безопасными.

В Одессе существенных осадков не ожидается, хотя во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью местами образуется туман с видимостью 500–1000 метров, а утром ожидается дымка.

Ветер юго-западный, днём сменится на южный, скорость 6–11 м/с.

Температура воздуха в Одессе 31 августа

Ночью столбики термометров покажут от +16°С до +21°С, днём ожидается +24…+29°С, а местами до +32°С.

«Погода будет благоприятствовать как отдыху на море, так и прогулкам по городу. Единственный совет — во второй половине дня стоит быть внимательными к возможным грозовым тучам», — отмечают синоптики в сообщении.

Читайте также: