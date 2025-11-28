Прогноз погоды в Одессе на 29 ноября
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем 10-12°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 ноября
По Одесской области облачно. Местами небольшой дождь. Ночью местами туман.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На автодорогах области ночью местами туман, видимость 200-500 м.
