Прогноз погоды в Одессе на 29 ноября

В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем 10-12°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 ноября

По Одесской области облачно. Местами небольшой дождь. Ночью местами туман.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем 10-15°С тепла.

На автодорогах области ночью местами туман, видимость 200-500 м.

