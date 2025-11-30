Ключевые моменты:

Прогноз погоды в Одессе на 1 декабря

В Одессе в понедельник облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 декабря

По Одесской области первый зимний день обещает быть облачным с прояснениями. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На автодорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.

