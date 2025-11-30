Ключевые моменты:
- В Одессе завтра, 1 декабря, облачно с прояснениями, ночью – умеренный дождь, днем – небольшой
- Температура: ночью 6-8°C, днем до +10°C тепла.
- В области аналогично: дожди, облачность, 3-8°C тепла ночью и 7-12°C тепла днем.
- Видимость на трассах ночью при дожде – 1-2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 1 декабря
В Одессе в понедельник облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 декабря
По Одесской области первый зимний день обещает быть облачным с прояснениями. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На автодорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.
