Ключевые моменты:
- Утром и днем 30 ноября в Одессе и области возможен небольшой дождь.
- Температура в Одессе: 8-10°C тепла.
- По области местами до +13°C и умеренный дождь.
- На дорогах местами сниженная видимость 1–2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 30 ноября
В Одессе завтра облачно. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 ноября
По Одесской области в этот воскресный день облачно. Небольшой дождь, местами умеренный.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С, а днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
Фото Анжелы Королевич
