На одесском пляже в ноябре

Ключевые моменты:

  • Утром и днем 30 ноября в Одессе и области возможен небольшой дождь.
  • Температура в Одессе: 8-10°C тепла.
  • По области местами до +13°C и умеренный дождь.
  • На дорогах местами сниженная видимость 1–2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 30 ноября

В Одессе завтра облачно. Утром и днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 30 ноября

По Одесской области в этот воскресный день облачно. Небольшой дождь, местами умеренный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, а днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.

Фото Анжелы Королевич

