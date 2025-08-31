Ключевые моменты:

  • Помидоры на Новом базаре стоят от 25 до 80 грн за кг;
  • Овощи и фрукты в среднем стоят от 25 до 230 грн в зависимости от вида;
  • Цены на мясо: говядина от 150 до 300 грн, свинина – от 180 до 270 грн;
  • Цены на рыбу: карп и толстолобик – 90–140 грн, судак – до 250 грн.

Ходить надо!

– Вот ты с кофе начинаешь, а я заканчиваю. Потому что надо на этом ну очень дорогом рынке что-то подешевле найти.

– Да цены у всех одинаковые.

– А вот и не совсем. Ты помидоры по пятьдесят купила, а я за двадцать пять. Потому что ходила и искала. Лениться не надо, тогда и найдешь.

– Так покажи мне эти помидоры по двадцать пять. Наверняка что-то не то…

– Не то?! Да ты посмотри! Чудные помидоры! Надо по рынку ходить, прицениваться, искать… Найдешь подешевле, не будешь потом мне жаловаться, что Новый базар такой дорогой, что туда и ходить не стоит!..

Помидоры на Новом базаре стоят от 25 до 80 грн за кг

А что с ценами на «дорогом Новом»?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

  • картофель – 25–40 грн;
  • лук – 25–40 грн;
  • помидоры – 25–80 грн;
  • свекла – 30–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 30–50 грн;
  • сладкий перец – 50–120 грн;
  • баклажаны – 50–120 грн;
  • капуста – 30–50 грн;
  • чеснок – 140–150 грн;
  • морковь – 25–40 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн;
  • кукуруза – 15–20 грн за один початок.

Цены на овощи на Новом базаре

Одесский Новый рынок: овощи

Одесса, Новый рынок в августе

Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм)

  • яблоки – 50–70 грн;
  • груши – 60–100 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 60–120 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 70–130 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • крыжовник – 220–230 грн;
  • персики – 70–110 грн;
  • абрикосы – 70–120 грн;
  • сливы – 50–90 грн;
  • арбузы – 15–20 грн.

Овощи на Новом базаре

Новый базар: дыни и арбузы

На одесском Новом рынке в августе

Для сравнения: Цены на Привозе 29 августа: укроп, как доллар

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) – 30–80 грн;
  • брынза – 200–270 грн;
  • сыр – 90–180 грн.

Цены на яйца на одесском Новом рынке

Одесский Новый рынок

Теперь – про цены на мясо и сало:

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-240 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 220 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Новый базар: мясо

Цены на рыбу на Новом базаре:

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Новый базар: рыба

Фото автора

