Ключевые моменты:

Помидоры на Новом базаре стоят от 25 до 80 грн за кг;

Овощи и фрукты в среднем стоят от 25 до 230 грн в зависимости от вида;

Цены на мясо: говядина от 150 до 300 грн, свинина – от 180 до 270 грн;

Цены на рыбу: карп и толстолобик – 90–140 грн, судак – до 250 грн.

Ходить надо!

– Вот ты с кофе начинаешь, а я заканчиваю. Потому что надо на этом ну очень дорогом рынке что-то подешевле найти.

– Да цены у всех одинаковые.

– А вот и не совсем. Ты помидоры по пятьдесят купила, а я за двадцать пять. Потому что ходила и искала. Лениться не надо, тогда и найдешь.

– Так покажи мне эти помидоры по двадцать пять. Наверняка что-то не то…

– Не то?! Да ты посмотри! Чудные помидоры! Надо по рынку ходить, прицениваться, искать… Найдешь подешевле, не будешь потом мне жаловаться, что Новый базар такой дорогой, что туда и ходить не стоит!..

А что с ценами на «дорогом Новом»?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–40 грн;

помидоры – 25–80 грн;

свекла – 30–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 30–50 грн;

сладкий перец – 50–120 грн;

баклажаны – 50–120 грн;

капуста – 30–50 грн;

чеснок – 140–150 грн;

морковь – 25–40 грн;

зелень в пучках – от 10 грн;

кукуруза – 15–20 грн за один початок.

Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки – 50–70 грн;

груши – 60–100 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–130 грн;

виноград – 60–120 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 70–130 грн;

клубника – 180–220 грн;

крыжовник – 220–230 грн;

персики – 70–110 грн;

абрикосы – 70–120 грн;

сливы – 50–90 грн;

арбузы – 15–20 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) – 30–80 грн;

брынза – 200–270 грн;

сыр – 90–180 грн.

Теперь – про цены на мясо и сало:

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-240 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 220 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Цены на рыбу на Новом базаре:

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

Фото автора