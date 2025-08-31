Ключевые моменты:
- Помидоры на Новом базаре стоят от 25 до 80 грн за кг;
- Овощи и фрукты в среднем стоят от 25 до 230 грн в зависимости от вида;
- Цены на мясо: говядина от 150 до 300 грн, свинина – от 180 до 270 грн;
- Цены на рыбу: карп и толстолобик – 90–140 грн, судак – до 250 грн.
Ходить надо!
– Вот ты с кофе начинаешь, а я заканчиваю. Потому что надо на этом ну очень дорогом рынке что-то подешевле найти.
– Да цены у всех одинаковые.
– А вот и не совсем. Ты помидоры по пятьдесят купила, а я за двадцать пять. Потому что ходила и искала. Лениться не надо, тогда и найдешь.
– Так покажи мне эти помидоры по двадцать пять. Наверняка что-то не то…
– Не то?! Да ты посмотри! Чудные помидоры! Надо по рынку ходить, прицениваться, искать… Найдешь подешевле, не будешь потом мне жаловаться, что Новый базар такой дорогой, что туда и ходить не стоит!..
А что с ценами на «дорогом Новом»?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–40 грн;
- помидоры – 25–80 грн;
- свекла – 30–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 30–50 грн;
- сладкий перец – 50–120 грн;
- баклажаны – 50–120 грн;
- капуста – 30–50 грн;
- чеснок – 140–150 грн;
- морковь – 25–40 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн;
- кукуруза – 15–20 грн за один початок.
Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки – 50–70 грн;
- груши – 60–100 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 60–120 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 70–130 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- крыжовник – 220–230 грн;
- персики – 70–110 грн;
- абрикосы – 70–120 грн;
- сливы – 50–90 грн;
- арбузы – 15–20 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) – 30–80 грн;
- брынза – 200–270 грн;
- сыр – 90–180 грн.
Теперь – про цены на мясо и сало:
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-240 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 220 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).
Цены на рыбу на Новом базаре:
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
Фото автора