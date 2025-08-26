Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 26-28 августа.

Не хочется вас огорчать, но это последняя неделя лета. Но у одесситов есть бонус в виде сентября. Поэтому, если вы не успели отдохнуть и побывать на море последние три месяца, синоптики уверяют, что в сентябре вы можете наверстать упущенное. Но не медлите! То же самое мы можем сказать о событиях этой недели — во вторник не пропустите отборочный тур Slamovision-2025. Что это такое? Это отборочный тур творческого конкурса, учрежденного Городами литературы ЮНЕСКО. В Одессе будут выступать не только поэты, но и известные музыканты.

Победители конкурса представят свои стихи на основном конкурсе в Дублине.

По понедельникам и четвергам стартовал новый разговорный украинский клуб. Встречи клуба будут проходить не только в центре города, но и на Пересыпе.

Ну и не забывайте о музыке на рассвете и закате. Одесса дает нам уникальную возможность наслаждаться морем круглый год, а одесские музыканты дарят нам возможность наслаждаться шумом волн под прекрасную музыку.

О других бесплатных событиях недели читайте в нашем обзоре. Хорошей и вдохновенной вам недели!

Что: Зачем нужна социальная антропология

Где: Преображенская, 35-я, Библиотека N1

Когда: 26 августа, 16:00



Что: Одесский отборочный тур Slamovision-2025

Где: Итальянская, 75 More Music Club

Когда: 26 августа, 18:30

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 27 августа, 6.10, 18:00



Что: Налоговые проверки: готов ли твой бизнес?

Где: Евгения Танцуры 22В, Центр занятости, Хаб устойчивого бизнеса

Когда: 27 августа, 14:00

Что: Показ фильма «Каждый охотник хочет знать»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 27 августа, 15:00



Что: Вязальная мастерская

Где: Королева 71-1, Б-ка 45

Когда: 27 августа, 15:00

Что: Создаем морские шедевры

Где: Европейская, 67, Универсальный читальный зал

Когда: 27 августа, 15:00

Запись 067 602 44 83

Что: Презентация книги «Слишком короткое»

Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва

Когда: 27 августа, 18:00

Что: Говорим по-украински

Где: Европейская, 67, Универсальный читальный зал

Когда: 28 августа, 15:30

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 28 августа, 6.12, 18:00





