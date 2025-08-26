Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 26-28 августа.
Не хочется вас огорчать, но это последняя неделя лета. Но у одесситов есть бонус в виде сентября. Поэтому, если вы не успели отдохнуть и побывать на море последние три месяца, синоптики уверяют, что в сентябре вы можете наверстать упущенное. Но не медлите! То же самое мы можем сказать о событиях этой недели — во вторник не пропустите отборочный тур Slamovision-2025. Что это такое? Это отборочный тур творческого конкурса, учрежденного Городами литературы ЮНЕСКО. В Одессе будут выступать не только поэты, но и известные музыканты.
Победители конкурса представят свои стихи на основном конкурсе в Дублине.
По понедельникам и четвергам стартовал новый разговорный украинский клуб. Встречи клуба будут проходить не только в центре города, но и на Пересыпе.
Ну и не забывайте о музыке на рассвете и закате. Одесса дает нам уникальную возможность наслаждаться морем круглый год, а одесские музыканты дарят нам возможность наслаждаться шумом волн под прекрасную музыку.
О других бесплатных событиях недели читайте в нашем обзоре. Хорошей и вдохновенной вам недели!
Что: Зачем нужна социальная антропология
Где: Преображенская, 35-я, Библиотека N1
Когда: 26 августа, 16:00
Что: Одесский отборочный тур Slamovision-2025
Где: Итальянская, 75 More Music Club
Когда: 26 августа, 18:30
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 27 августа, 6.10, 18:00
Что: Налоговые проверки: готов ли твой бизнес?
Где: Евгения Танцуры 22В, Центр занятости, Хаб устойчивого бизнеса
Когда: 27 августа, 14:00
Что: Показ фильма «Каждый охотник хочет знать»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 27 августа, 15:00
Что: Вязальная мастерская
Где: Королева 71-1, Б-ка 45
Когда: 27 августа, 15:00
Что: Создаем морские шедевры
Где: Европейская, 67, Универсальный читальный зал
Когда: 27 августа, 15:00
Запись 067 602 44 83
Что: Презентация книги «Слишком короткое»
Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 27 августа, 18:00
Что: Говорим по-украински
Где: Европейская, 67, Универсальный читальный зал
Когда: 28 августа, 15:30
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 28 августа, 6.12, 18:00