Ключевые моменты:

Ирина Столбова временно назначена исполняющей обязанности директора департамента образования.

Экс-директор Елена Буйневич покинула должность по собственному желанию.

В мэрии продолжаются масштабные кадровые перестановки — увольнены руководители нескольких департаментов и заместители мэра.

Новая временная глава департамента образования Одессы

Ирина Столбова, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента образования и науки Одесского городского совета, временно возглавила этот департамент. Соответствующее распоряжение подписал и.о. городского головы Игорь Коваль. Столбова будет исполнять обязанности до назначения нового директора.

Напомним, предыдущая руководительница — Елена Буйневич — объявила о своем уходе с должности.

В декларации за 2024 год Ирина Столбова указала, что владеет долями в двух квартирах: ¼ квартиры площадью 71,8 м² в Одессе и 20% квартиры в Киеве площадью 72 м², которой владеет с 2023 года.

Ее муж имеет автомобиль Chery Tiggo 7 Pro 2022 года выпуска. За 2024 год сама Столбова заработала 622 тыс. грн, ее муж — 346,8 тыс. грн на «Одесском авиационном заводе» и еще 240,4 тыс. грн пенсии. Денежных накоплений семья не имеет.

На сайте мэрии также опубликованы распоряжения об увольнениях начальника департамента здравоохранения Левона Никогосяна и заместителя городского головы Павла Вугельмана.

Ранее заявление об уходе подал и.о. директора департамента финансов Андрей Зарицкий.

