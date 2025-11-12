Ключевые моменты
- Левон Никогосян уходит с должности главы департамента здравоохранения Одессы.
- Решение об отставке уже согласовано, официальное объявление — вопрос времени.
- Никогосян остается депутатом Одесского горсовета от партии «Доверяй делам».
Левон Никогосян уходит из мэрии Одессы
Как сообщают источники издания «Думская», вопрос об уходе Левона Никогосяна с поста руководителя департамента здравоохранения Одесского горсовета уже решен.
Сам чиновник не дает комментариев, однако и не опровергает информацию о своем скором увольнении.
При этом Никогосян продолжает свою деятельность в качестве депутата Одесского горсовета от политической силы Геннадия Труханова «Доверяй делам».
Карьера Левона Никогосяна
- Левон Никогосян по образованию акушер-гинеколог.
- С 2002 по 2008 год работал врачом-гинекологом в нескольких одесских роддомах.
- В 2012 году стал заместителем директора КП «Одесфарм», а позже его возглавил.
- С 2021 года Никогосян занимал должность директора департамента здравоохранения Одесского горсовета, координируя работу городских больниц и медучреждений.
