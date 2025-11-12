Левон Никогосян

Ключевые моменты

  • Левон Никогосян уходит с должности главы департамента здравоохранения Одессы.
  • Решение об отставке уже согласовано, официальное объявление — вопрос времени.
  • Никогосян остается депутатом Одесского горсовета от партии «Доверяй делам».

Левон Никогосян уходит из мэрии Одессы

Как сообщают источники издания «Думская», вопрос об уходе Левона Никогосяна с поста руководителя департамента здравоохранения Одесского горсовета уже решен.

Сам чиновник не дает комментариев, однако и не опровергает информацию о своем скором увольнении.

При этом Никогосян продолжает свою деятельность в качестве депутата Одесского горсовета от политической силы Геннадия Труханова «Доверяй делам».

Карьера Левона Никогосяна

  • Левон Никогосян по образованию акушер-гинеколог.
  • С 2002 по 2008 год работал врачом-гинекологом в нескольких одесских роддомах.
  • В 2012 году стал заместителем директора КП «Одесфарм», а позже его возглавил.
  • С 2021 года Никогосян занимал должность директора департамента здравоохранения Одесского горсовета, координируя работу городских больниц и медучреждений.

