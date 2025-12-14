Ключевые моменты:

Судью Сергея Савицкого уволили за грубые дисциплинарные нарушения.

Его связывают с коррупционной схемой незаконного выезда за границу.

За деньги выносились фиктивные судебные решения без участия сторон.

Коррупционная схема с выездом за границу через суд

Высший совет правосудия уволил с должности судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Сергея Савицкого. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Решение принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Эта норма предусматривает увольнение судьи в случае серьезного дисциплинарного проступка, грубого или систематического нарушения служебных обязанностей, а также действий, несовместимых со статусом судьи.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Сергей Савицкий был участником организованной группы, действовавшей внутри судебной системы. По данным следствия, она помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Схема работала так: суд массово принимал решения о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом. Эти решения выносились по надуманным обстоятельствам и позволяли мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под видом ухода за ребенком.

Стоимость такой «услуги» составляла около 3,5 тысячи долларов США. Решения принимались в одном судебном заседании и без участия сторон. По данным следствия, Савицкий вынес 348 неправосудных решений, а общее количество таких решений по схеме достигло 1040.

В апреле судья вышел из-под стражи после внесения залога в размере 1,5 миллиона гривен. В августе Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности в этом деле с другим фигурантом — Александром Боярским.

Боярского признали виновным в получении неправомерной выгоды. Ему назначили 6 лет лишения свободы, но освободили с испытательным сроком на 3 года и запретили занимать должности на этот период. Также он обязался перечислить более 1 миллиона гривен на нужды Сил обороны Украины. Кроме того, суд конфисковал 20 тысяч долларов и 200 тысяч гривен, находившихся на его счетах.