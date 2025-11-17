Ключевые моменты:

На 53-м километре трассы М-15 проводят ремонт покрытия.

Движение организовано в реверсивном режиме, возможны задержки.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Ремонт на трассе М-15 Одесса–Рени

На трассе М-15 Одесса–Рени, которая ведет в сторону Бухареста, начались работы по ремонту дорожного покрытия. Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области сообщает, что ремонт проводят на 53-м километре транзитного участка.

Работы направлены на улучшение качества проезда и выполняются в рамках эксплуатационного содержания дороги. Из-за ремонта движение на этом отрезке временно организовали в реверсивном режиме. На месте установлены дорожные знаки, которые предупреждают водителей о начале ремонтной зоны.

Водителям советуют учитывать возможные задержки и заранее планировать свои маршруты. О завершении ремонтных работ объявят отдельно.

Напомним, рядом с важным международным пунктом пропуска на трассе Одесса – Рени, активно ведется строительство площадки для отдыха водителей и стоянки автомобилей.

