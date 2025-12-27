Ключевые моменты:

Спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф» (бывшая база ФК «Черноморец») выставлен на принудительную продажу.

Стартовая цена: 191,9 млн. грн.

Торги 1 января 2026 г.

Почему комплекс в долгах.

Выставили на принудительную продажу

В Совиньоне возле Одессы из-за долгов продают бывшую базу ФК «Черноморца». Речь идет о спортивно-оздоровительном комплексе «Люстдорф». Причиной принудительной продажи стали долги бизнесмена Леонида Климова. К слову, стартовая стоимость лота — 191,9 млн грн. Имущество будет реализовано через платформу электронных аукционов OpenMarket.

Следует отметить, что комплекс занимает площадь около 7,7 тыс. кв. м и включает в себя административное здание, спортивный корпус, служебные помещения, гостиницу, футбольное поле, котельную и трансформаторную подстанцию. В целом комплекс находится на участке в 37,7 тыс. кв. м, но земля не входит в продажу.

Напомним, «Люстдорф» служил тренировочной базой «Черноморца» еще с 1990-х. В марте 2025 года объект пострадал от российского ракетного удара – взрывная волна выбила окна в административном здании и зале с бассейном.

Добавим, что торги пройдут 1 января 2026 года. Правда, это не первая попытка продаж. Ведь право на принудительную реализацию государство получило еще в 2021 году для погашения задолженности «Имэксбанка» перед НБУ на 309 млн грн.

Детали дела

В 2014-м Леонид Климов, тогдашний владелец банка, заключил соглашение с НБУ и лично взял на себя обязательство по уплате стабилизационного кредита. Уже в январе 2015-го «Имэксбанк» объявил о банкротстве, а судебные разбирательства по возврату средств продолжались годами. На имущество наложили арест по крайней мере восемь раз. Финальную точку поставил Верховный Суд в 2024-м — его решение окончательно и не подлежит обжалованию, обязав Климова уплатить долг.

